Governo do Amapá e Conab entregam kits de alimentos da agricultura familiar para 300 famílias

O Governo do Amapá e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entregam, nesta quinta-feira, 23, kits de alimentos para mais de 300 famílias atendidas pelo Abrigo Fátima Diniz, Academia de Boxe Nelson dos Anjos, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do Muca e Comunidade Batista Cristã.

A ação faz parte do Programa Amapá Sem Fome, coordenado pela Secretaria de Assistência Social (Seas). São cerca de 10 toneladas de produtos alimentares provenientes da agricultura familiar, obtidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/Conab).

Os alimentos foram adquiridos por meio de recursos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre e da ex-deputada federal Aline Gurgel. O PAA/Conab visa o incentivo à agricultura familiar e a promoção da inclusão econômica e social, com fomento à produção sustentável e à geração de renda.

Agência de Notícias do Amapá

