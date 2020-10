Lenços arrecadados durante a campanha “Doe lenço, enlace essa causa” serão entregue pelos Correios ao IJOMA

Os lenços arrecadados durante a campanha “Doe lenços, enlace essa causa” realizada pelos Correios, no Amapá, serão entregues nesta quinta-feira (29), ao Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães (IJOMA), para a distribuição entre as mulheres que realizam tratamento naquela instituição.

A iniciativa faz parte da programação do Outubro Rosa e visa fortalecer a solidariedade e a luta contra o câncer de mama.

Os Correios, no Amapá, agradecem ao público interno e externo que contribuiu para o sucesso dessa causa.

Serviço

Campanha “Doe lenço, enlace essa causa!”

Data da entrega dos lenços ao IJOMA: 29 de outubro de 2020

