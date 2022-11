Prefeitura de Santana abre consulta pública para o projeto “Santana Inteligente”

No último mês (outubro), a Prefeitura de Santana realizou a apresentação do sistema que integra um conjunto de ações do projeto “Santana Inteligente”, onde enfatiza a melhoria no campo tecnológico com rapidez e agilidade.

O projeto envolve os serviços de eficientização, operação e manutenção do parque de iluminação pública, além de rede de telecomunicações e mini-usina de energia solar para os prédios públicos da cidade.

O Santana Inteligente foi criado diretamente para a população, e pensando nisso, nesta sexta-feira, 25, estará aberta a consulta pública, onde o santanense poderá colaborar com sugestões e afins:

“Este projeto tem um potencial gigantesco, uma vez que envolve a iluminação pública de qualidade, sistema de internet entre outros avanços. E pensando nisso estamos ofertando um meio para que possamos ouvir quem será beneficiado com o Santana Inteligente; por isso eu peço que você acesse o site da prefeitura e contribua com este avanço urbano”, disse Helder de Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Parceria Público-Privada da Cidade Inteligente

A parceria trará para à população a eficácia de serviços públicos, gerando economia e sustentabilidade ao município. A cidade receberá a troca de lâmpadas em 8.212 pontos de iluminação pública. As lâmpadas de vapor de sódio serão substituídas por luminárias de LED, sendo essas mais econômicas e de melhor intensidade.

Está prevista também a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações com 55 Km de fibra óptica, 16 pontos com câmeras de videomonitoramento e 17 pontos de internet gratuita à população. Toda essa rede será interligada, e também atenderá à demanda de 80 prédios públicos da cidade.

O terceiro serviço da PPP será a implantação, operação e manutenção de micro-usina solar fotovoltaica com 2,2 MW de potência nominal. Toda a energia produzida será distribuída entre os prédios municipais, diminuindo assim o valor a ser desembolsado com a tarifa de energia elétrica.

O Santana Inteligente foi conduzida pela Semduh por meio de um Termo de Cooperação Técnica da

Coordenadoria de Projetos | IPGC Brasil.

Como acessar?

O internauta deve acessar o endereço eletrônico da Prefeitura de Santana, www.santana.ap.gov.br. Ao entrar, terá uma ABA (Consulta Pública), é só clicar e contribuir com o Santana Inteligente.

Keila Góes

