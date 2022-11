Filmes sobre cassino

Alguns filmes costumam fazer mais sucesso do que o normal e isso está ligado, em muitos casos, a à temática usada pelos diretores para contar as histórias. Enredos que envolvam um cenário que é pouco desconhecido do público, acabam gerando mais interesse e fazendo de filmes simples em caso de renda e público. Esse é o caso dos filmes que tratam dos cassinos como temas.

A plataforma https://novoscassinos-br.com/ nos ajudou a discutir o realismo dos filmes de cassino, compartilha a sua opinião sobre os filmes famosos, sobre os quais falaremos mais adiante.

Os cassinos podem até ser algo próximo da realidade dos americanos, que têm em Las Vegas uma espécie de parque de diversão para adultos. Entretanto, para o resto do mundo, falar sobre os cassinos é como falar sobre o espaço. Ninguém conhece e tudo o que sabemos é contato através de quem visitou esses lugares, ou de produtos da indústria do entretenimento.

Jogos são uma ótima fonte para quem quer se divertir em cassinos, mas é através do filmes que esse desejo por cassinos se originou no coração de muitas pessoas. Hoje, é dia de falar um pouco sobre os filmes cuja temática centrada nos cassinos, se tornaram clássicos atemporais. Separamos alguns dos filmes mais populares da história do cinema e que tem como tema central os cassino:

Casino – 1995;

Casino Royale.

Casino – 1995

Casino é um filme de 1995, dirigido pelo consagrado Martin Scorsese. É baseado no livro de não ficção Casino: Amor e Honra de 1995, escrito por Nicholas Pileggi, que também co-escreveu o roteiro junto com Scorsese. A história dura mais de uma década e acompanha a trajetória de Robert De Niro, um jude americano que conhece tudo sobre apostas e o universo dos cassinos.

Usando como cenário o universo dos cassinos, o filme fala sobre a ascensão e a riqueza, o poder e o amor, de uma forma poucas vezes vistas em filmes do tipo. Todos os personagens são baseados em personagens reais, o que deixa o filme ainda mais instigante e interessante para o espectador. Por conta disso, o filme se tornou um clássico e é assistido até os dias de hoje.

Reflexo da realidade no filme

Fato interessante do filme Cassino de Martin Scorsese, o cotidiano dos cassinos é mostrado como poucos filmes tiveram capacidade de mostrar. Ao lado de homens poderosos, repletos de jóias, dinheiro e lindas mulheres, charutos e bebidas em punho, o filme também retrata a vida dos apostadores comuns.

Pessoas normais, mães de família, namorados em comemoração, turistas. Todos os personagens convivem harmoniosamente em cassino, mostrando que o ambiente, apesar de toda a mitologia em torno desses espaços, é um local comum e visitado por pessoas que buscam por diversão, simplesmente.

007 – Casino Royale

Outro filme da nossa lista, e que também se tornou um clássico do nosso tempo, muito pelo enredo e cenário, do que pela história em si. Afinal, a história de 007 é mais antiga que a de muitos de nós, e todos nós sabemos que no final o agente secreto consegue conquistar seus objetivos e salvar o mundo. Então, o que fez do Casino Royale um sucesso atemporal? Justamente, o cenário dos cassinos.

Atmosfera embelezada do cassino no filme

A busca de 007 por Le Chiffre, um banqueiro perigoso, o leva até um torneio de pôquer com os riscos são muito maiores do que simplesmente perder o dinheiro das apostas. Entre idas e vindas, o cenário de Casino Royale mostra todo o misterioso e suspenso através das apostas de jogos de azar.

Cores vivas, homens e mulheres sofisticados, apostando alto e se divertindo enquanto bebem e flertam entre si. De fato, um cassino voltado apenas para os ricos e milionários. Por sorte, é uma obra de ficção e no mundo real é possível encontrar casinos online acessíveis para quem quer se divertir.,

Comparação de 1995 e 2006

Assistir os dois filmes com o olhar atento é um exercício de compreensão sobre como cada um dos diretores, e principalmente, o contexto da época, analisam o universo dos cassinos. Preparamos uma tabela para mostrar a diferença de olhar para os cassinos, entre um filme e outro.

Casino de Martin Scorsese 007 Casino Royale Cassinos são espaços democráticos e voltados para todos os tipos de apostadores Cassinos são espaços de pessoas extremamente ricas e milionárias Trata de como funciona a administração de um cassino, humanizando o papel de gestor Usa o cassino como pano de fundo para a busca do personagem principal em prender o inimigo

Filmes como Casino e Casino Royale fomentam ainda mais a curiosidade das pessoas em descobrir como funcionam os cassinos de verdade. Ainda hoje no Brasil esses espaços não são permitidos, mas graças a tecnologia, se divertir em um cassino online é muito simples e fácil. Aproveite a sua conexão e experimente jogar em um cassino online de verdade.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...