Ueap realiza evento sobre agroalimentos com a participação de pesquisadores chilenos

O encontro vai discutir a importância do estudo de espécies alimentícias nativas da região para o desenvolvimento sustentável e uso de suas propriedades antioxidantes.

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) realiza na próxima terça-feira, 13, no auditório central da instituição, o evento aberto ao público “Agroalimentos ancestrais: saberes e sabores da América do Sul”, que vai contar com a presença de pesquisadores de universidades do Chile. O foco do encontro é falar sobre o projeto elaborado em parceria com as instituições estrangeiras que estudam as propriedades e características de espécies de alimentos nativos de regiões dos dois países.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI

A pesquisa analisa compostos antioxidantes presentes em agroalimentos ancestrais, com ênfase na maçã Limona Valdiviana da região de Los Ríos, no Chile. A importância desses alimentos está em sua capacidade de adaptação a condições ambientais adversas, fundamental em um período de mudanças climáticas, e seu consumo pode ajudar a reduzir o estresse oxidativo, um fator relevante para o combate a doenças crônicas e ao envelhecimento celular das pessoas.

A mesa-redonda do evento inicia às 9h e será composta pelos pesquisadores chilenos envolvidos no projeto, o Dr. Carlos Fernández Galleguillos, da Universidade de Antofagasta, e as pesquisadoras da Universidade de San Sebastián, Dra. Marcela Low Mansilla e Profª Dra. Luisa Quesada. Também participará dos debates o professor do colegiado de Licenciatura em Química, Dr. Gabriel Araújo, pesquisador responsável pelo projeto no Brasil.

“Essa cooperação entre instituições do Sul Global fortalece a adaptação de metodologias às realidades locais, amplia a rede e visibilidade internacional da UEAP, capacita mutuamente as equipes e contribui para reduzir desigualdades científicas em regiões periféricas”, explicou o professor Gabriel Araújo.

A realização da palestra é mais uma etapa do projeto, que consiste em realizar atividades de capacitação e workshops bilaterais entre as universidades do Chile e do Brasil, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e técnicas. A ideia é que, no futuro, o grupo publique um artigo científico resultante dessas colaborações.

A meta da iniciativa é criar uma rede de pesquisa voltada ao desenvolvimento de métodos de extração ambientalmente corretos e capazes de obter os compostos antioxidantes presentes nessas frutas típicas de cada local. Com colaboração dos pesquisadores brasileiros e da Ueap, o projeto pretende estudar os antioxidantes presentes no açaí e outros frutos amazônicos.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...