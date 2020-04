Governo do Amapá inicia entrega do Kit Merenda em Casa

Andreza Teixeira

O governador Waldez Góes visitou nesse domingo, 19, as escolas estaduais Zolito de Jesus Nunes, em Macapá, e Afonso Arinos e Joanira Del Castillo, em Santana, para acompanhar os últimos preparativos do projeto Kit Merenda em Casa.

Trata-se de uma cesta composta por 11 alimentos que compõem a merenda escolar. São 120 mil kits que serão distribuídos a todos os alunos da rede pública estadual.

A distribuição inicia nesta segunda-feira, 20, e vai até sábado, 25. Cada escola organizou um cronograma para evitar aglomerações devido ao Covid-19.

A ideia é continuar oferecendo alimentação balanceada aos estudantes durante o período de isolamento social devido à pandemia. Para viabilizar o programa, o Governo do Amapá investiu R$ 6 milhões em 978,7 toneladas de alimentos.

Waldez defende que esta é uma decisão importante quanto ao enfrentamento do novo coronavírus.

“Do Oiapoque ao Jari nós temos 396 escolas envolvidas para que nossos alunos possam receber o auxílio alimentar. É importante lembrar que temos todo o acompanhamento nutricional para a composição da cesta”, detalhou.

Como faço para receber o kit?

As escolas estão divulgando o cronograma de retirada por meio das redes sociais e por telefone. Caso ainda não saiba o cronograma, entre em contato com a escola para verificar o dia e horário de receber o kit merenda em casa do estudante. O responsável deve ir no dia indicado da turma do aluno, no horário estabelecido, e levar o documento oficial de identificação pessoal e do estudante.

Caso o responsável seja do grupo de risco, ele pode entregar seus documentos pessoais e do estudante para um parente fazer a retirada. É importante levar sua própria caneta para assinar o termo de recebimento do kit, evitando, desta forma, o manuseio de objeto de uso coletivo.

Kit Merenda em Casa

O Kit Merenda em Casa foi montado pelo Núcleo de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da Educação (NAE/Seed) e nele consta: Açucar (1 kg), Arroz (2 kg), Feijão (1kg), Óleo (900 ml), Macarrão (500 g), Sardinha (4 lt), Leite em pó (400 g), Biscoito doce (400 g), Biscoito Salgado (400 g), Goiabada (500 g) e Flocos de milho (1pct).

