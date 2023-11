Artistas do Amazonas representam o Brasil em festival no Equador

Ítalo Rui e Ana Oliveira integram a programação do Festival Internacional de Artes Vivas Loja

Únicos espetáculos brasileiros na programação do Festival Internacional de Artes Vivas Loja, realizado no Equador, os artistas amazonenses Ana Oliveira e Ítalo Rui apresentam seus monólogos, no evento que reúne artistas, profissionais das artes e estudantes de diferentes segmentos e países na cidade universitária de Loja.

Ana Oliveira apresentará “ELLA”, um espetáculo solo de palhaço que propõe a discussão sobre a violência de gênero contra a mulher, em especial a violência simbólica que diz respeito aos constrangimentos morais impostos pelas representações sociais de gênero – sobre o masculino e o feminino. Na trama, ELLA quer um pouco de romance em sua vida e fará o que for possível (e impossível) para garantir que o seu encontro amoroso seja bem sucedido. Uma divertida empreitada em um universo que oprime a mulher a seguir certos padrões para ser feliz.

Já Ítalo Rui levará ao palco equatoriano o solo “Provérbios de Burro”, que narra a vida de um burro de carga chamado Liro, cujo nascimento se deu a partir da relação amorosa de um casal humano. O burro, que se encontra solitário na vida adulta, resgata memórias do seu passado para tentar sobreviver diante da realidade que é imposta a ele. A dramaturgia, inspirada no conto Alice através do espelho, de Lewis Carroll, passeia pelo universo nonsense e traz para a cena uma narrativa fantasiosa para nos fazer refletir sobre a condição humana através da perspectiva de um animal.

Em sua oitava edição, o Festival Internacional de Artes Vivas Loja traz a temática ”Encontros em movimento”, reunindo atividades locais, nacionais e internacionais dedicadas a proporcionar experiências artísticas que estimulem os seus sentidos, sensibilidade e afetos. “Além das apresentações, teremos uma rodada de conversa com os participantes do evento para falar sobre os nossos processos de criação. Estamos muito contentes com esse convite, é um festival potente para as artes cênicas”, comenta Ítalo Rui.

