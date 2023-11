Detran amplia horário de provas práticas para obtenção da CNH em Macapá

Atendimentos serão pela manhã e tarde, seguindo a ordem alfabética dos nomes dos candidatos.

Por: Vithória Barreto

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran) ampliou o horário de realização das provas práticas de direção veicular, que poderão ser feitas também no turno da tarde, em Macapá. A medida tem o objetivo de suprir a demanda de candidatos que irão realizar o exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) neste período de fim de ano.

O atendimento por turnos funcionará da seguinte forma: pela manhã, serão avaliados os candidatos com as iniciais de nomes nas letras A a L. No turno da tarde farão o exame os candidatos com iniciais de M a até a letra Z.

De acordo com o diretor-presidente do Detran, Rorinaldo Gonçalves, a medida terá efeito imediato para a quantidade de alunos a serem atendidos no período de fim de ano, visto a grande procura pela continuidade dos processos que terão vencimento em 31 de dezembro de 2023.

“Priorizando o cidadão, queremos com essa mudança, agilizar a condução da prova prática e facilitar a vida do candidato, que não precisará mais esperar muito tempo na fila para realizar a prova, pois saberá se deverá ir no turno da manhã ou da tarde”, ressaltou o gestor.

Por dia, cerca de 100 candidatos realizam a prova de direção, que inicia com a prática da baliza e depois a avaliação em trânsito livre.

Novos examinadores

A contratação temporária de novos examinadores da prova prática é parte da política de ampliação do atendimento ao cidadão. Com o processo de credenciamento, foram incorporados novos profissionais que já estão atuando nas avaliações das categorias A, B, D e E.

Em Macapá, a prova de direção veicular é realizada na sede do Detran, localizada na Avenida Tancredo Neves, número 217, bairro São Lázaro.

Foto: Fabiano Menezes/Detran

Legenda: Iniciativa busca atender o grande número de candidatos neste fim de ano—

