Mostra de Teatro Águas de Manaus tem programação construída junto à classe artística local

Fomentar a cena teatral na região amazônica, valorizar a cultura regional e promover espetáculos que dialoguem com a população são os principais objetivos da Mostra de Teatro Águas de Manaus, que será realizada nos dias 9, 10, 16 e 17 de agosto em diferentes pontos da cidade, com entrada gratuita. Buscando reforçar seu compromisso social, o evento terá uma programação construída a partir de um processo de escuta democrática e inclusiva junto à classe artística local.

“Acreditamos que o teatro só faz sentido quando é um espaço aberto e inclusivo. Por isso, buscamos dialogar com a classe artística e construir uma programação que representasse a cultura da cidade. A Mostra é um convite para que todos, artistas e público, possam se encontrar em um espaço democrático comum”, afirma Paula Carramaschi Gabriel, fundadora da Benevolência, que apoia institucionalmente o festival e faz parte da organização.

O processo de escuta teve início em 2023, quando o Instituto Brasileiro de Teatro (iBT) fazia estudos de viabilidade para promover eventos em locais fora do estado de São Paulo. Com o objetivo de reafirmar seu compromisso social com a população onde a programação ocorrerá, a instituição buscou apoio da Benevolência para convocar artistas e profissionais locais que tivessem interesse em trabalhar na mostra.

A primeira sessão ocorreu em outubro daquele ano no Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado no bairro Centro, com a presença de mais de 50 profissionais, incluindo atores, produtores, cinegrafistas, fotógrafos, dançarinos, grafiteiros, cartunistas e fornecedores.

Por meio de um diálogo aberto, foi construída uma lista dos principais desafios que a classe artística local enfrenta, incluindo falta/insuficiência de políticas públicas e orçamento para o setor, dificuldade no acesso de investimentos, fragilidade no pertencimento e na identidade cultural e invisibilização.

Um ano depois, em outubro de 2024, o iBT e a Benevolência promoveram um novo encontro, dessa vez no Impact Hub Manaus e com ainda mais participantes que discutiram em conjunto os desafios e possíveis soluções.

“Da mesma forma que ouvimos as angústias, convidamos a todos para refletir sobre quais seriam as melhorias. Essa mostra, que acontecerá em quatro espaços da cidade, feita por profissionais da cidade e com remuneração garantida é um exemplo disso”, afirma a fundadora da Benevolência.

Mais de 90 profissionais residentes em Manaus, que participaram ativamente dos encontros, foram selecionados para atuar na mostra – todos com remuneração garantida.

Além da Benevolência, as articulações do iBT contaram com apoio da Federação de Teatro do Amazonas (FETAM), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), Fundação Municipal de Cultura e Artes (ManausCult) e do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

“Essas reuniões foram muito importantes para que nós pudéssemos chegar entendendo mais sobre o território e tendo as parcerias corretas para realizar a mostra. A programação será muito diversa, priorizando os espetáculos promovidos por artistas e companhias locais, mas também com peças de outros estados. Para o iBT, promover um evento dessa magnitude em Manaus, na região amazônica, é algo emblemático e muito importante”, afirma Aline Mohamad, Diretora de Curadoria do iBT.

A Mostra de Teatro “Águas de Manaus” será realizada nos dias 9, 10, 16 e 17 de agosto nos bairros Ponta Negra, Jorge Teixeira e Centro Histórico, com entrada gratuita.

Entre os destaques estão o espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, apresentações dos bois Garantido e Caprichoso e outras 18 peças teatrais que valorizam a cultura regional e dialogam com a população sobre temas cotidianos.

SOBRE A MOSTRA

A Mostra de Teatro Águas de Manaus é realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC) e pelo Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), com recursos do Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) e Grupo Tigre. Apresentada pela Águas de Manaus, apoio institucional da Benevolência e apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). Também possui apoio cultural da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Ateliê 23 e Buia Teatro, e apoio de mídia da Rede Amazônica. Toda a programação da Mostra é gratuita e aberta ao público. A agenda completa e mais informações estão disponíveis no site www.mtam.art.

SOBRE O IBT

Fundado em 2022, o Instituto Brasileiro de Teatro é uma organização sem fins lucrativos que visa gerar uma conexão entre as iniciativas privadas e públicas, as produções teatrais e o público. Com o objetivo de popularizar o teatro no Brasil, o iBT quer levar o teatro a quem não teria acesso a ele, e a quem teria, garantindo acesso universal por meio de ingressos gratuitos ou a preços acessíveis.

O Instituto também apresenta uma série de ações voltadas à classe teatral, propondo uma governança que acelera a profissionalização de grupos e artistas, atuando desde a capacitação até no auxílio de realização de espetáculos, incluindo captação de investimentos do setor privado.

SOBRE A ÁGUAS DE MANAUS

Em operação na capital amazonense desde 2018, a Águas de Manaus tem promovido uma transformação no saneamento básico da cidade. Em sete anos de operação, a empresa garantiu a universalização do acesso à água tratada na capital. Outro foco da concessionária é universalizar o serviço de esgotamento sanitário. Em janeiro de 2023, a empresa lançou o “Trata Bem Manaus”, programa que tem como objetivo atingir a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Em menos de dez anos, serão implantadas mais de de 2,7 milhões de metros de rede coletoras de esgoto, além da construção ou reforma de 70 estações de tratamento espalhadas por toda a cidade.

Para garantir que o acesso aos serviços de saneamento básico chegue às populações mais vulneráveis, a empresa mantém programas tarifários como o Tarifa 10, que fixa o valor da fatura de água e esgoto em R$ 10, e o Tarifa Manauara, que oferece 50% de desconto. Hoje, mais de 130 mil famílias são beneficiadas pelos dois programas.

