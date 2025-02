Carnaval 2025: UPA Zona Sul mantém atendimento 24h com localização estratégica para a população

Gerenciada pela Fundação de Saúde Amapaense, do Governo do Estado, a unidade oferece atendimento de urgência e emergência para pacientes de todas as idades.

As programações do Carnaval 2025 já iniciaram com diversos eventos incentivados pelo Governo do Amapá e, com para garantir atendimento médico de urgência e emergência para a população, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Gilson Rocha, gerida pela Fundação de Saúde Amapaense, segue funcionando normalmente durante o período de folia.

Localizada em uma área estratégica, na Avenida Ivaldo Alves Veras, no bairro Jardim Marco Zero, a UPA garante atendimento ininterrupto 24 horas por dia, com equipe completa e todos os serviços disponíveis. A via é a mesma onde ocorrerão os desfiles das Escolas de Samba, no Sambódromo, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

“Em caso de necessidade médica durante o carnaval, a população pode contar com a UPA Dr. Gilson Rocha para receber assistência de qualidade”, destacou o gerente administrativo da Unidade de Pronto Atendimento, Bruno Palha.

Estrutura da UPA

A unidade oferece atendimento de urgência e emergência para pacientes de todas as idades, incluindo assistência pediátrica especializada para crianças de até 12 anos. Os serviços disponíveis incluem consultas médicas, exames laboratoriais, raio-X, eletrocardiogramas e suporte para casos como febre alta, falta de ar intensa, cólicas renais e dores no peito.

A estrutura da unidade conta com consultórios médicos, salas de hidratação e medicação, além de áreas específicas para pacientes de maior gravidade, como a sala amarela (casos moderados) e a sala vermelha (casos que necessitam de cuidados intensivos e imediatos). Também dispõe de núcleo de regulação, farmácia, laboratório e outros setores de apoio, garantindo um atendimento ágil e eficiente.

