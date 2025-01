Missa de 7º dia em homenagem a Chico Terra acontece nesta terça-feira, em Macapá

Após sete dias do falecimento do CEO do site chicoterra.com, a família realiza uma missa em homenagem a ele. A celebração acontece na Igreja São Benedito, localizada no bairro Laguinho, às 19h desta terça-feira, 14/01.

Sobre o falecimento

Chico Terra faleceu aos 68 anos de idade na última quarta-feira, 08/01. Ele estava hospitalizado desde o dia 02 de janeiro no Hospital de Emergências (HE), após sentir fortes dores no peito. O também fotógrafo aguardava melhora no quadro de saúde para passar por procedimento cirúrgico no coração. No dia 06 de janeiro foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL) e lá ficou internado até o dia de seu falecimento, após sofrer um infarto agudo do miocárdio e não resistir.

Missa de 7º dia de Chico Terra

Hora: 19h

Local: Igreja São Benedito – Laguinho

