Prefeitura recolhe mais de 600 toneladas de lixo dos canais do Beirol e Muca

Mesmo com as fortes chuvas que caíram nos últimos dias, a Prefeitura de Macapá tem trabalhado intensamente na limpeza de canais, bueiros e galerias. Mais de 640 toneladas de lixo foram retiradas do canal do Beirol e Muca e de galerias da Av. Cora de Carvalho.

O monitoramento dos principais pontos de acúmulo de água na cidade está sendo feito pela Defesa Civil Municipal e equipes da Subprefeitura. Máquinas das secretarias de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e Manutenção Urbanística (Semur) fazem a remoção dos resíduos submersos no canal do Beirol.

A aposentada Deonisia Freitas, 72 anos, mora na Av. Cora de Carvalho há 50 anos e relatou que por décadas perdeu móveis e passou noites em claro retirando água do interior da residência e protegendo os filhos. “Sou uma das primeiras moradoras desse local. Todas as vezes que chegava esse período era uma preocupação, porque minha casa ia para o fundo. Quando vi a prefeitura limpando as galerias, fiquei muito feliz. Hoje o resultado apareceu, em pouco tempo a água sumiu, não ficou mais acumulada. Antes ficava até três dias e a gente nem podia sair de casa”, relatou.

Durante o período em que a maré esteve no pico mais alto, combinado com a chuva forte, alguns pontos da cidade sofreram com o acúmulo de água. “Houve por um curto período de tempo o acúmulo de água em algumas vias, devido à chuva forte coincidir com a maré alta, que hoje mediu cerca de 3,2 metros. Mas em 20 minutos após o início da baixa maré, a água foi toda drenada”, relata o secretário de Obras, David Covre.

Os trabalhos terão continuidade durante toda a semana e o monitoramento está sendo feito 24 horas pela Defesa Civil Municipal.

Aline Brito