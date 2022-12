Gabriel Jesus opera joelho direito após ser cortado da seleção

Jogador sofreu lesão na derrota de 1 a 0 do Brasil para Camarões



O Arsenal (Inglaterra) informou nesta terça-feira (6) que o atacante brasileiro Gabriel Jesus passou por uma cirurgia no joelho direito após sofrer uma lesão na partida entre Brasil e Camarões pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Catar.

“Gabriel Jesus passou com sucesso por uma cirurgia no joelho direito após sofrer uma lesão durante a partida da fase de grupos da Copa do Mundo entre Brasil e Camarões na última sexta-feira [2]”, diz o comunicado dos Gunners.

O atacante foi cortado da seleção brasileira que disputa a Copa do Catar no último sábado (3) após ser constatado que ele sofreu uma lesão de ligamento e que não teria tempo hábil de se recuperar antes do final da competição.

EBC

