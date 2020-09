Senac abre inscrições para qualificação gratuita nesta terça (15)

As vagas são destinadas aos públicos de Macapá e Santana

As inscrições para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) iniciam nesta terça (15) para os candidatos de Macapá e na quarta-feira (16) para os candidatos de Santana. São 21 cursos na Unidade Macapá e 7 na Unidade Santana, divididos em modalidades presenciais e remotas. Os interessados devem inscrever-se pelo link no endereço eletrônico http://send3.ap.senac.br/send3/site/psg.

O PSG oportuniza inclusão profissional para pessoas de baixa renda, este sentido, um dos requisitos para a inscrição é comprovar a renda mensal familiar que deve ser inferior a dois salários mínimos federais per capita. Os cursos estão distribuídos nos segmentos de Beleza, Comércio, Gastronomia, Gestão, Saúde e informática.

Para o presidente do Sistema Fecomércio AP, Eliezir Viterbino, o PSG possui grande valor social com o apoio dos empresários.

“Os empresários que contribuem com a Federação do Comércio também pensam no social, por isso, nosso objetivo é ajudar quem precisa ofertando capacitação de qualidade. Os cursos que o Senac Amapá disponibiliza, aumentam o leque de oportunidades dos candidatos ao mercado de trabalho. Esperamos que as pessoas valorizarem a vaga que ocuparem, com responsabilidade e dedicação”, explica.

Resultado

As vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) são limitadas. O resultado dos aprovados estará disponível no dia 18 de setembro e as aulas iniciam no dia 28 de setembro. Para mais informações consulte o edital disponível no link abaixo:

http://www.ap.senac.br/psg/assets/arquivos/EDITAL-PSG-01-2020-CEP-MACAPA/EDITAL-PSG-01-2020-CEP-MACAPA-com-errata.pdf

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

