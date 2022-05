Mesa redonda e lançamento de livro levantam discussão sobre a questão do autismo no Amapá

A Estácio Amapá em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá (Esudpe) e a Defensoria Pública do Estado promovem nesta terça-feira, 10 de maio, uma mesa redonda denominada “Por um Amapá inclusivo: autismo”. Durante o evento, vai ocorrer o lançamento do livro “Leis e Direitos das Pessoas com Transtorno de Espectro Autista: a experiência do Amapá”, organizado pelos professores Joab Moraes e Renivaldo Costa. O evento é aberto a acadêmicos e ao público em geral e ocorre às 19h no auditório da Faculdade Estácio (Rodovia JK). No caso dos acadêmicos, eles podem se inscrever pela plataforma SIA e, após o evento, receber certificados, para contabilizar como carga horária de atividades extra-curriculares. Na mesa redonda, além dos autores do livres estará a defensora pública Luma Pacheco Cunha do Nascimento Neves, titular da 3ª Defensoria Cível.

Joab Moraes é professor da rede pública, músico e pai de uma filha autista. Renivaldo Costa é jornalista, sociólogo, professor do Atendimento Educacional Especializado e pai de um filho autista. Ambos decidiram no ano passado publicar uma obra que pudesse auxiliar operadores do Direito a compreender o universo que permeia o espectro autista. A obra também traz a compilação de leis estaduais e federais que garantem direitos a esse público. Com apoio da Câmara dos Deputados, publicaram em Brasília (DF) um livro que estará disponível na versão impressa e também em e-book. O trabalho de elaboração também teve apoio da Caixa de Assistência dos Advogados (onde Renivaldo atuou até 2021) e do deputado federal Pedro DaLua. Durante o evento serão distribuídos exemplares da obra.

*Serviço*

_Mesa redonda “Por um Amapá inclusivo: autismo” e lançamento do livro “Leis e Direitos das Pessoas com Transtorno de Espectro Autista: a experiência do Amapá”._

_Data: 10 de maio, terça-feira, às 19h_

_Local: auditório da Estácio Amapá (Rodovia JK)_

Segue livro em anexo em PDF

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...