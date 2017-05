Banco do Brasil oferece crédito orientado ao empreendedor durante 9ª Semana do MEI

O microcrédito serve para compras de mercadorias ou matérias primas, investimentos em equipamentos e melhoria nas instalações

Fernanda Picanço

Durante a 9ª Semana do Microempreendedor Individual, o Banco do Brasil está oferecendo microcrédito produtivo orientado para o empreendedor que busca crescer e obter sucesso no seu empreendimento.

O crédito é ofertado à pessoas físicas empreendedoras informais, microempreendedor individual e microempresas com faturamento bruto anual de até R$120 mil. As vantagens do microcrédito é a orientação e o acompanhamento no local do empreendimento, empréstimo com alíquota 0,00% para o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e crédito na medida certa para o negócio desse empreendedor.

Segundo a correspondente do Banco do Brasil, Aline Paiva, para que o empreendedor obtenha o financiamento é necessário que ele abra uma conta no Banco Brasil. “Após a abertura de conta, o empreendedor passará por uma entrevista e técnicos do banco farão uma visita no empreendimento para a liberação do crédito com orientação adequada e na medida certa para desenvolver o empreendimento”, explica a correspondente do Banco do Brasil, Aline Paiva.

Aline Paiva, destaca ainda que os crédito variam de R$500 a R$2 mil, e com a manutenção das parcelas em dia, o empresário pode renovar o seu crédito com facilidade e rapidez.

