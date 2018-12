PF faz buscas na sede da Ancine no Rio de Janeiro

Agentes procuram documentos, mídias e provas no gabinete de Christian de Castro, diretor-presidente da agência

A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (19/12) um mandado de busca e apreensão no prédio-sede da Agência Nacional do Cinema (Ancine), no Rio de Janeiro. A informação é da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a nota, os agentes procuram documentos, mídias e provas nos gabinetes de Christian de Castro, diretor-presidente da agência, e um de seus assessores; na ouvidoria-geral e em duas secretarias.

Por meio de nota, o MinC informou: “Em relação à operação de busca e apreensão realizada pela PF, o MinC informa que: 1) Está à disposição da PF e da Justiça para compartilhar informações e contribuir com a investigação. 2) Até o momento não está a par de detalhes da operação. Assim que notificado oficialmente, tomará as medidas cabíveis na esfera administrativa. 3) Reitera seu compromisso com a ética, a integridade e a transparência na administração pública.”

