Projeto Gastronomia Tucuju inicia processo de inscrições

O projeto tem o objetivo de fortalecer o turismo gastronômico em Macapá, valorizar a regionalidade e ampliar a participação das empresas no mercado

Fernanda Oliveira

O Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) abre inscrições para o Projeto Gastronomia Tucuju. Com o objetivo de desenvolver as empresas do setor alimentício de Macapá, o projeto busca ofertar soluções personalizadas e orientações direcionadas para alavancar os pequenos negócios inscritos. As inscrições ficarão abertas no período de 10 a 28 de fevereiro, de forma online.

Para a gestora do Projeto Gastronomia Tucuju no Amapá, Tatiane Negrão, valorizar a regionalidade é uma tendência de mercado que contribui para consolidar as empresas e fazer com que ganhem destaque no mercado.

“Fortalecer o turismo gastronômico é a melhor maneira de contribuir com o crescimento dos negócios do setor da gastronomia. A promoção de cursos, palestras, workshops, oficinas e eventos de mercado como festivais gastronômicos e missões empresariais, que o projeto realizará, é uma das formas de contribuir com o processo de inovação dos pequenos negócios, e mantê-los competitivos no mercado, além de proporcionar aprendizado e network constante para os empresários”, disse a gestora Tatiane Negrão.

Projeto

O Projeto Gastronomia Tucuju é uma iniciativa que contribui no apoio de pequenos negócios do setor de alimentos e bebidas, de forma a aumentar a competitividade, produtividade e faturamento.

Empreendimentos como restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, sorveterias, cafeterias, panificadoras, localizados no município de Macapá, são o público-alvo do projeto.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas através do link: https://forms.gle/B2Z7KqPeT73KEdtr8. Os empresários interessados também poderão entrar em contato diretamente com a gestora do projeto, Tatiane Negrão, pelo número (96) 99188-5133.

Coordenação

O Projeto Gastronomia Tucuju no Amapá é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae (UAC-CS), Vânia Brito Góes Chermont e pela gestora Tatiane Negrão.

