Licitação estabelece a construção de novo bloco multidisciplinar no campus Binacional do Oiapoque

Edital de licitação terá sessão pública de abertura dos envelopes de propostas no dia 18 de agosto, às 9h, no campus Marco Zero, em Macapá (AP).

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) lançou edital de licitação de ampla concorrência, na modalidade menor preço global, para contratação de empresa que realizará a construção do Bloco Multidisciplinar “C” no campus universitário Binacional do Oiapoque, no município de Oiapoque (AP), distante 590 km da capital amapaense. Interessados em participar do pregão devem entregar propostas e documentação até as 8h do dia 18 de agosto de 2023, uma hora antes do início da sessão pública.

Para participar do certame, a empresa interessada deverá entregar dois envelopes fechados, lacrados, rubricados e identificados conforme edital. Um deverá conter os documentos de habilitação e declarações complementares e o outro, a proposta e declarações complementares.

Os licitantes não precisam enviar representantes legais para entrega da documentação, que pode ser feita via Correios ou similares no endereço do campus Marco Zero, na Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02, s/n, bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68903 – 419, Macapá (AP). O horário a ser considerado pela comissão será o de chegada da correspondência.

A sessão pública será realizada na sala de reuniões da Pró-reitoria de Administração (Proad), localizada no campus Marco Zero, em Macapá (AP), e terá início às 9h pelo horário de Brasília. Será realizado o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).

Para se manifestar durante as fases do processo licitatório, os participantes devem estar representados pelo titular da empresa licitante ou por representante designado por ela, devidamente munido de procuração legal.

Conforme estabelece a lei de Licitação vigente, microempresas e empresas de pequeno porte terão favorecimento no processo. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item e a proposta mais vantajosa será escolhida considerando, entre outras exigências, o preço máximo para execução da obra de R$ 4.856.294,85.

Todos os detalhes e condições para participação e contratação da empresa estão disponíveis no edital divulgado pela Unifap, que pode ser acessado no link http://www.unifap.br/editais/concorrencia-1-2023/.

Serviço:

Sessão Pública de Licitação para construção de bloco multidisciplinar no campus Binacional do Oiapoque

Data: 18/08/2023

Horário: 09:00 horas (horário de Brasília)

Local: Sala de Reuniões da Proad – Campus Marco Zero

Critério de Julgamento: menor preço global

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global



