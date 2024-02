Empresários da rede hoteleira e gastronomia se preparam para Encontro Startup20 que acontece no Amapá

Evento sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo, reunirá no Amapá mais de 600 pessoas das 20 maiores economias do mundo

A diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras; o secretário de estado da Ciência e Tecnologia, Edivan Barros; a presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartup), Ingrid Barth; e o CEO da BWH Hotels, Ricardo Manarini; receberam na sede do Sebrae, nesta terça (30), às 9h, empresários de hotelaria e gastronomia. O objetivo é apoiar os setores econômicos que receberão visitantes nacionais e estrangeiros, no Encontro Startup20, que acontece na sede do Sebrae em Macapá, no período de 23 a 26 de fevereiro.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, o evento é fomentado pelo Governo do Estado, com ABStartup a frente e conta com o apoio do Sebrae. O Startup20 terá uma série de eventos e de possibilidades, de desenvolver ainda mais os negócios no estado.

“É uma primeira agenda internacional, de várias outras internacionais e nacionais que virão. O Sebrae trabalha para que os empresários sejam multiplicadores do Startup20 e possam se preparar para encantar as pessoas que irão participar, que possam falar muito bem dos empreendimentos, das experiências e que possam retornar ao Amapá”, disse a diretora Suelem Amoras.

“A nossa recomendação é que consigamos incluir o maior número de fornecedores possíveis nesse evento, para que gere renda, riqueza, empregabilidade, e que consiga envolver o setor hoteleiro porque virão convidados do Brasil e do exterior, uma grande oportunidade para o nosso estado e para fortalecer a economia olhando para o futuro”, declarou o secretário de estado da Ciência e Tecnologia, Edivan Barros.

De acordo com a presidente da ABStartups, Ingrid Barth, o Startup20 no Amapá, será uma abertura de um portal que vai trazer muitas oportunidades para o estado, vai trazer muita coisa positiva, fluxo financeiro, vai fazer com que todos nós sejamos impactados positivamente com essas oportunidades.

Para o CEO da BWH Hotels, Ricardo Manarini, a hotelaria e a gastronomia precisam desses eventos para fortalecer a receita e dar faturamento ao setor. Os pequenos hotéis unidos conseguem ter força para competir em serviços de qualidade e principalmente, no padrão de atendimento, treinamento das pessoas, para no final conseguir entregar um serviço e uma experiência diferente.

“Espero contribuir para que esse evento seja um sucesso e que outros eventos venham. É uma oportunidade interessante para mostrarem capacidade. A própria hotelaria vai sentir necessidade de trabalhar com mais robustez e de construir mais hotéis, assim como a gastronomia que vai receber mais clientes para mostrar a culinária, que obviamente é sensacional, assim como eu tive a oportunidade conhecer o maravilhoso camarão pitu”, finaliza. Ricardo Manarini.

O Encontro Empresarial Startup20, foi coordenado pelas unidades de Soluções Inovadoras e Competitivas (Unic) e de Comércio e Serviços (UAC-CS) do Sebrae.

