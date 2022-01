Mais de 14 mil usuários de Macapá já foram cadastrados no Prontuário Eletrônico

A atividade começou em abril de 2021 e visa integrar as informações do paciente em ambiente virtual.

Em abril de 2021, a Prefeitura de Macapá iniciou a implantação do Prontuário Eletrônico na rede municipal de Saúde. A proposta visa concentrar as informações de pacientes em ambiente virtual para que os profissionais de saúde da rede municipal tenham acesso a todo histórico de consultas, exames e vacinas do paciente. Até o momento, 14.537 usuários já tiveram suas informações inseridas no sistema.

“O Prontuário Eletrônico vem para dar mais agilidade e segurança nas consultas, uma vez que o paciente não precisará preencher a ficha toda vez que procurar uma unidade de saúde do município. Além disso, o profissional de saúde terá acesso a todo o histórico do paciente, o que garantirá um diagnóstico com mais precisão”, disse a secretária municipal de Saúde interina, Alessandra Reis.

Inicialmente o sistema foi implantado nas Unidades Básica de Saúde (UBS) Padre Raul Matte e no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes e agora ele também está disponível nas UBSs Leozildo Fontoura, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Lélio Silva, Rosa Moita, Rubin Aronovitch, Unidade Covid Santa Inês.

O procedimento

No caso de ser o primeiro atendimento, a equipe da local colherá as informações do paciente, que deve apresentar os originais de um documento oficial com foto, números do CPF e RG, data de nascimento, nome dos pais, CEP da rua onde mora e o cartão do SUS. Ao inserir as informações, é feita uma foto do usuário, a coleta da biometria e a assinatura digital. Feito isso, as informações ficarão disponíveis para que, a partir deste momento, os profissionais de saúde possam inserir as solicitações de exames, consultas, realização de procedimentos e afins.

Cadastro no site

A inserção preliminar das informações também pode ser feita através do site da Prefeitura de Macapá, disponível no endereço macapa.ap.gov.br, na área de Serviços, no botão do Cadastro Único da Saúde (CadSaúde). Ao realizar o procedimento, o usuário deve comparecer a uma das UBSs que já utilizam o sistema para fazer a coleta da biometria dos dedos e da face e a assinatura digital.

“Este procedimento é realizado somente uma vez e sempre que ele utilizar a rede municipal de Saúde seja para consulta, exame ou qualquer outro procedimento, ele validará as informações através da biometria”, explica o assessor técnico da Secretaria de Governo, Lucas Quintela.

Próximas unidades

Ainda no início do de 2022 o serviço será disponibilizado nas UBSs Pacoval, Pantanal e BR-210, que já estão em processo de implantação, que inclui ajustes técnicos e treinamento das equipes.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

