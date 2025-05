Inova Amazônia Summit contará com palestras magnas e inscrições gratuitas

Miguel Falabella; governador Clécio Luís; CEO do Rock In Rio, Luis Justo; diretora global de Diversidade e Inclusão do Nubank, Helena Bertho; e Arthur Igreja, autor de best-seller, serão os palestrantes magnos durante o evento

O Serviço de Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Governo do Estado do Amapá (GEA) promoverão quatro palestras magnas durante o Inova Amazônia Summit, maior evento de bioeconomia da região. Os palestrantes Miguel Falabella, governador Clécio Luís, Helena Bertho, Luis Justo e Arthur Igreja, apresentarão inovação, bioeconomia, sustentabilidade, turismo, tecnologia e tendências para o futuro. O Inova Amazônia Summit acontece no Centro de Exposições do Sebrae no Amapá, no período de 21 a 23 de maio, das 14h às 21h.

De acordo com o gerente da Unidade de Inovação do Sebrae, Bruno Castro, a realização de um evento de grande porte que trata sobre bioeconomia, sustentabilidade e tecnologia é essencial para o desenvolvimento do Amapá. Bruno, disse ainda, que aproveitar o momento favorável e as estratégias regionais pode maximizar os resultados positivos da COP 30 para todos os estados da Amazônia, em especial para o Amapá que tem performado de forma muito positiva no fortalecimento e desenvolvimento de empreendedores da bioeconomia e inovação.

“O Inova Amazônia Summit 2025, representa uma iniciativa estratégica fundamental para impulsionar a bioeconomia na região amazônica. O evento irá conectar, fomentar negócios e posicionar empresas amazônicas no cenário global. É um evento que possui uma grande capacidade de inspirar a mudança de perspectiva sobre a Amazônia e os recursos da biodiversidade existentes na região. O evento reunirá stakeholders de diversas áreas com o objetivo de criar um ambiente favorável a troca de ideias, experiências e geração de negócios”, declarou o gerente, Bruno Castro.

Palestras

O Inova Amazônia Summit terá cinco (5) trilhas, entre elas, Tecnologia e Inovação, Liderança e Impacto, Ecossistema e Bioeconomia, Cultura e Identidade, e COP30: um Marco para a Amazônia. Além dos painéis, o evento contará com dezenas de palestrantes e painelistas especializados, nos quais cinco (5) serão responsáveis pelas palestras magnas.

O primeiro palestrante do evento será o governador do Amapá, Clécio Luís Vieira, que abre o evento, com a Palestra Oportunidades para Empreender no Amapá. A palestra acontece na Trilha Ecossistemas e Bioeconomia, a fim de esclarecer como políticas públicas e vocação ambiental se conectam para transformar a realidade empreendedora da Amazônia. A palestra acontece no Salão de Eventos Macapá, na quarta-feira, 21 de maio, às 15h20.

O governador Clécio Luís, é formado em Geografia pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), e é especialista em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos pela Universidade Federal do Pará (Ufpa).

O ator Miguel Falabella, traz ao Inova Amazônia Summit a Palestra Magna Reinventando o Presente, que compõe a Trilha Liderança e Impacto. O ator conectará arte, criatividade e inovação, com o propósito de inspirar novas ideias e olhares sobre o futuro da Amazônia. Miguel Falabella encerra o primeiro dia de evento com a palestra que acontece no Salão de Eventos Macapá, na quarta-feira, 21 de maio, às 20h.

Formado pela escola de formação de atores, o Teatro Tablado, Miguel Falabella é ator, cineasta, humorista, escritor, apresentador, dramaturgo, roteirista e encenador, ficou bastante conhecido por grandes papéis na televisão, cinema e teatro.

Já no segundo dia do Inova Amazônia Summit, Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão da Nubank, realiza a Palestra Magna Diversidade e Inclusão, pensada para gerar reflexão sobre representatividade, equidade e inovação a partir da pluralidade de vozes que constroem o futuro da Amazônia. A palestra acontece na quinta-feira, 22 de maio, no Salão de Eventos Macapá, às 19h.

Helena é publicitária de formação e, no Nubank, lidera a área de Diversidade & Inclusão da companhia desde outubro de 2021. Antes do Nubank, atuou em grandes multinacionais como L’óreal e Coca-Cola. Em 2022, a publicitária foi reconhecida pela Most Influential People of African Descent como uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo.

A segunda palestra magna na quinta (22), é de Arthur Igreja, que apresentará a Palestra Inovação e Tendências Tecnológicas: Estratégias para Liderar o Futuro, o momento terá início no Auditório Campos do Laguinho, às 20h.

Arthur Igreja, é palestrante em mais de 150 eventos por ano como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. É autor do best-seller sobre inovação ‘Conveniência é o nome do Negócio’ e co-fundador da plataforma AAA Inovação.

Luis Justo, CEO da Rock World, encerra as palestras magnas que serão apresentadas no Inova Amazônia Summit, com a Palestra Inovação Sustentável: Lições do Rock In Rio para um Mundo Melhor, que está presente na Trilha Cultura e Identidade. Luis irá revelar os bastidores da sustentabilidade e mostrar as ações que transformam o festival em referência global. A palestra acontecerá no Salão de Eventos Macapá, na sexta (23), às 20h.

O CEO é Engenheiro de Produção por formação, atuou no mercado financeiro e em uma consultoria multinacional, aos 28 anos se tornou CEO da Osklen. É CEO da Rock World – empresa que está à frente de projetos como o The Town, Lollapalooza BR e o Rock in Rio – há 12 anos; exerce a função como executivo, investidor e conselheiro de diversas empresas e ONG´s brasileiras e internacionais como School of Life, Conservation International, Soho House, Better Drinks, Endeavor, Firjan, entre outras.

Inscrições

A programação completa do evento está no site https://www.inovaamazoniasummit.com.br/ e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente pelo link https://sebraeap.beevent.com.br/evento/inova-amazonia-summit. Para assistir as palestras também é gratuito, o ingresso não garante a vaga, porque serão por ordem de chegada.

Coordenação

O evento é coordenado pelo gerente da Unidade de Inovação do Sebrae no Amapá, Bruno Castro, equipes local e nacional do Sebrae.

Parceiros

O Inova Amazônia Summit é realizado pelo Sebrae e o Governo do Estado do Amapá (GEA), com apoio dos parceiros Conselho Nacional das Fundações de Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Grupo Cea Equatorial, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Grupo Rede Amazônica e Fundação Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi e Senai Amapá), Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Sebrae Play, Mariza Alimentos, Lan Telecom, Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec), Comunidade Tucuju Valley e Instituto Amazônia +21.

