Novos ônibus são apresentados nesta sexta-feira, às 14h

A empresa Capital Morena faz nesta sexta-feira, às 14h, na Praça da Bandeira, a apresentação dos 3 novos veículos que irão compor a frota da empresa, totalizando a renovação de 23%, acordada no ano passado com a Prefeitura de Macapá.

Os veículos são zero quilômetro, totalmente equipados para cadeirantes, com 3 portas, localizador GPS, e de carrocerias Torino S/ Marcopolo. Esse modelo foi desenvolvido para garantir eficiência operacional, com manutenção simplificada, mais rápida, gerando menos custos, e os mesmos atributos de robustez e confiabilidade comuns a todas as outras versões do Torino, além de oferecer qualidade, conforto, segurança e maior espaço para os passageiros e motorista.

A empresa Capital Morena possui atualmente uma frota de 16 veículos, todos dentro dos padrões exigidos pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac).

Ascom/Setap