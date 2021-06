Prefeitura realiza ação de vacinação contra a Covid-19 por 30 horas ininterruptas em Macapá

A Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza 30 horas ininterruptas de vacinação contra a Covid-19 com Astrazeneca. O ‘Arraial da Vacinação’ inicia às 8h desta sexta-feira (11) e segue até às 14 h de sábado (12). Será atendido o público em geral com idade a partir de 50 anos, residentes em Macapá. Pessoas com o vencimento para receber a 2ª dose de Astrazeneca para os dias 11 e 12 e profissionais da Educação que estão agendados para estes dias também serão imunizados.

“Orientamos que a população vacine em pontos próximos de sua residência para evitar aglomerações em determinados locais. Cerca de 450 servidores atuarão nos pontos de vacinação para promover a melhor organização, acesso e rapidez na aplicação do imunizante”, explica a secretária municipal de Saúde Karlene Lamberg.

Como vai ser

Para receber a vacina Astrazeneca, as pessoas de 50 anos ou mais que residem em Macapá devem apresentar original e cópia do documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

A Semsa mobilizou 450 servidores para a ação de 30 horas. O objetivo é vacinar 5 mil pessoas na faixa etária estipulada.

Pontos de vacinação

A vacinação ocorre das 8h desta sexta-feira (11) até às 14 h de sábado (12). O imunizante estará disponível nos pontos de drive- thru da Rodovia do Curiaú, Praça do Estádio Zerão, Praça Floriano Peixoto e Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes. Também é possível receber a vacina na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e na Unidade Móvel da Carreta da Mulher, localizada no bairro Marabaixo III.

2ª dose de AstraZeneca

Pessoas com o vencimento para receber a 2ª dose de AstraZeneca nos dias 11 e 12 de junho serão atendidas na ação deste final de semana. Será necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação com indicação da primeira dose.

Educação

Os profissionais da educação agendados para receber a vacina, devem se dirigir ao ponto escolhido com o comprovante de agendamento 30 minutos antes do horário marcado. O cadastro e agendamento desse público podem realizados no site da Prefeitura de Macapá, em http://macapavacinada.macapa.ap.gov.br

Para receber a primeira dose do imunizante devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, último contracheque e/ou carteira de trabalho.

