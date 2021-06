Sine oferta vagas de emprego para 17 profissões em Macapá e Santana no dia 11 de junho

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá e Santana. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

O Sine recebe pela internet os currículos dos interessados nas vagas. As inscrições e cadastros devem ser feitos através do e-mail destinado para cada cidade (confira o endereço abaixo).

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas disponíveis de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá (e-mail: [email protected]):

assistente administrativo financeiro

assistente administrativo

empregada doméstica

farmacêutico

gerente

instrutor de autoescola

operador de empilhadeira

operador de sistema

operador de trator esteira

organizador de delivery

promotora de vendas

trabalhador rural

vendedor externo

vendedor interno

vendedor pracista

Santana (e-mail: [email protected]):

amostradores de minério

técnico em mineração (blaster e lavra)

