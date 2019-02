Prefeitura de Macapá divulga editais de convocação do concurso da Educação

A Prefeitura de Macapá divulgou nesta terça-feira, 5, os editais de convocação da área da Educação. O certame foi feito para o preenchimento de vagas para os cargos nas áreas de professor (300), pedagogo (20), especialista em educação-administrador (2), assistente social (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (2), psicólogo (2) e nutricionistas (10), totalizando 340 novos servidores. O edital de convocação está disponível no linkhttp://macapa.ap.gov.br/cidadao/concurso-publico/resultados/3878-editais-convocacoes-concurso-publico-educacao

Os futuros servidores municipais devem ficar atentos aos prazos para os exames médicos e documentais. Os documentos devem ser entregues no prédio da Macapaprev, localizado na Rua Rio Juruá, 05 – Centro, próximo à Delegacia da Mulher. Já a fase de entrega dos exames exigidos no edital de convocação para perícia será feita pela Junta Médica na UBS Cidade Nova, localizado na Rua Beira Rio, no final da Avenida Pedro Américo, no bairro Cidade Nova. Lembrando, que os candidatos devem comparecer à UBS munido dos resultados dos exames médicos admissionais.

Assim como os servidores da saúde, os da Educação passarão por uma capacitação para entender o funcionamento da prefeitura e a área na qual irão atuar. A previsão de posse desses servidores é dia 13 de março.

Fique atendo às datas de apresentação:



· 05/02 – Divulgação do edital de convocação do concurso da Educação;



· 18,19 e 20/-2 – Recebimento da documentação na Macapaprev;



· 18 a 26/02 – prazo para apresentação à Junta Médica;



· 01/03 – Resultado Preliminar de Exame Médico e documental com relação de Aptos e não Aptos com prazo de dois dias para recurso;



· 07 e 08 – Prazo para recurso;



· 11/03- Homologação do resultado final do exame médico e documental.

Adryany Magalhães