Com foco na COP30, edital apoia produção de coberturas jornalísticas na Amazônia Legal

Iniciativa, que terá início no Festival 3i 2025, vai selecionar três projetos para receber apoio de até R$ 25 mil cada



A Ajor (Associação de Jornalismo Digital), em parceria com a InfoAmazonia e com o apoio do Instituto Serrapilheira, anuncia o lançamento da iniciativa “Sala Colaborativa: Construção de Coberturas Socioambientais no ano da COP no Brasil”. O projeto tem como objetivo promover a produção de coberturas jornalísticas colaborativas sobre questões socioambientais, com foco especial na Amazônia Legal, durante o ano da COP30 no Brasil.



A Sala Colaborativa busca fortalecer o jornalismo socioambiental, fomentar parcerias estratégicas entre veículos locais e nacionais, diversificar as narrativas sobre a região amazônica e ampliar o impacto das reportagens produzidas. Além disso, a iniciativa vai conectar jornalistas e fontes qualificadas, em especial cientistas apoiados pelo Instituto Serrapilheira, incentivando o uso de dados e evidências científicas nas pautas.



Para participar do edital, organizações jornalísticas locais dos nove estados da Amazônia Legal devem submeter propostas de pauta para serem desenvolvidas em parceria com veículos de alcance nacional. O formulário de inscrição estará aberto para submissão de propostas até 19 de maio. O início do projeto se dará durante o Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente , promovido pela Ajor nos dias 6, 7 e 8 de junho, no Rio de Janeiro.



As propostas serão avaliadas considerando critérios como originalidade da pauta, a qualidade da proposta e a consistência da pré-apuração. Além disso, a relevância também é crucial, com foco em questões socioambientais na Amazônia Legal, justiça climática, crimes ambientais, soluções sustentáveis e a relação com mudanças climáticas e a COP30. Para mais informações, é possível acessar o edital do projeto aqui .



Serão selecionadas três propostas que receberão um apoio financeiro de até R$ 25 mil para a execução da pauta em conjunto com organizações de jornalismo nacionais. Representantes das pautas selecionadas vão participar da etapa presencial durante o Festival 3i 2025. Posteriormente, a “Sala Colaborativa” seguirá de forma remota, e prevê acompanhamento do desenvolvimento das pautas, formação para redações selecionadas e apoio à construção de estratégias de distribuição dos conteúdos.



SALA COLABORATIVA:

Construção de Coberturas Socioambientais no ano da COP no Brasil

Inscrições: de 7 a 19 de maio de 2025

Edital e formulário podem ser acessados neste link.



