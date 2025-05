Segundo GEA, número de homicídios no estado reduz cerca de 19% nos cinco primeiros meses do ano

Dados são referentes ao período de janeiro a 13 de maio, e revelam ainda queda de cerca de 10% nas ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

O resultado das estratégias de enfrentamento à criminalidade, investimentos na segurança pública e valorização dos servidores, adotadas pelo Governo do Amapá, continuam apresentando resultados significativos em 2025. Nos cinco primeiros meses deste ano, o número de vítimas do crime de homicídios reduziu em 18,69% comparada com o mesmo período do ano passado.

Em Macapá, Santana e Mazagão, que fazem parte da Região Metropolitana, os dados também são exitosos. A capital registrou 49 vítimas em 2024, contra 35, em 2025, uma redução de cerca de 29%. Já Santana, o segundo município mais populoso do estado, registrou 21 ocorrências em 2024, contra 11 neste ano, uma queda de 47,62%. Em Mazagão, a redução no índice foi de 60%.

Nos registros gerais de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que engloba homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte, a redução no Amapá é de cerca de 10%. Foram, ao todo, 91 vítimas de crimes violentos em 2024, contra 82, este ano. A sequência exitosa no combate aos crimes violentos segue os parâmetros iniciados em 2023 quando o balanço final comparado a 2024 mostrou a redução de 33,04% nas taxas.

As estratégias, de acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), são resultados que refletem o trabalho forte e integrado das forças de defesa ao cidadão no estado e as melhorias no sistema penitenciário, que fazem parte do Plano de Governo da gestão, além das tratativas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública na realização de operações de combate à criminalidade e as facções.

O levantamento da Sejusp também aponta uma queda de 49,29% no número de ocorrências de roubos em todo o Amapá, de janeiro a maio, caindo de 1.974 registros, em 2024, para 1.018 no mesmo período deste ano.

Ações contra grupos criminosos

Desde outubro de 2023, quando os resultados das operações começaram a aparecer, a Sejusp verificou a redução significativa dos números de ocorrências de CVLI, tendo a atuação efetiva das equipes policiais nas operações “Hórus e Paz”, que em 2024 foi reestruturada como a Operação Protetor e a Operação Mute, que buscou impedir a comunicação ilícita dentro do sistema prisional, além da apreensão de armas e drogas.

Ainda em 2023, no final de setembro, após investigações da Coordenadoria de Inteligência e Operações da Sejusp (Ciop), foi identificado que a maioria das ordens de homicídios saía de dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Como procedimento para evitar a recorrência da situação, o Governo do Amapá colocou para funcionar a nova unidade prisional, José Eder, para onde foram transferidas as supostas lideranças dos grupos criminosos. A iniciativa também contribuiu para a redução do número de homicídios no estado.

Ações em 2025

Compondo as políticas de proteção ao cidadão e combate à criminalidade, o Governo do Amapá reforçou mais uma vez a parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e deflagrou, em fevereiro, a Operação Protetor 2025. No estado, a ação contempla, além das áreas de fronteira, a Região Metropolitana da capital.

Para priorizar o fortalecimento e avanço operacional/preventivo da Segurança Pública do Amapá, este ano também foi implantada a Companhia Independente de Patrulhamento Tático com Apoio de Motocicletas da Polícia Militar (Patamo/PM), com a entrega de 35 motocicletas e 181 fuzis T4 Taurus, adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funsep).

Patamo é especializada em patrulhamentos ágeis, técnicos e /operacionais

Companhia Independente de Patrulhamento Tático com Apoio de Motocicletas da Polícia Militar (Patamo/PM)

Seguindo a política de valorização dos servidores e de fortalecimento da Segurança Pública, o governador Clécio Luís celebrou, em abril, a maior promoção da Polícia Militar já realizada na história do Amapá, com a ascensão profissional de 852 policiais militares, que atuam do Oiapoque ao Jari.

Foram nomeados ainda 254 novos policiais penais e educadores sociais que integraram a terceira turma do concurso realizado em 2018 e fizeram a formação neste início de ano, representando um reforço de 47% no efetivo.

Novos equipamentos

Nesta terça-feira, 13, o reforço na segurança seguiu com a entrega de novos equipamentos à Polícia Civil, beneficiando delegacias de Macapá e de outros municípios do estado. Ao todo, a entrega inclui 40 viaturas, 35 fuzis, 115 computadores e 300 nobreaks.

Também foram distribuídos equipamentos de menor potencial ofensivo, como espargidores, projéteis de borracha e granadas lacrimogêneas e de luz, além de 760 coletes, escudos e capacetes balísticos.

