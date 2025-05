MP-AP institui Grupo de Trabalho para acompanhar investigação sobre operação policial que resultou em sete mortes

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) instituiu um Grupo de Trabalho para acompanhar as investigações referentes à operação policial realizada no dia 4 de maio, em Macapá, que resultou na morte de sete pessoas. O caso ganhou ampla repercussão local e nacional, despertando comoção social e a exigência de uma apuração célere, transparente e imparcial.

A Portaria nº 814/2025 – GAB-PGJ/MP-AP foi publicada em 7 de maio, no Diário Oficial Eletrônico da instituição. Nela, o procurador-geral de justiça, Alexandre Monteiro, designa para compor o grupo os seguintes promotores de justiça: Andrea Guedes, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO); Horácio Luís Bezerra Coutinho, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal; e Benjamim Lax, coordenador das Promotorias do Tribunal do Júri.

O Grupo de Trabalho acompanhará as investigações relacionadas ao Boletim de Ocorrência nº 29605/2025, lavrado no âmbito do 2º Batalhão da Polícia Militar – Macapá.

O MP-AP já vem atuando no caso. Na semana passada, o promotor Benjamim Lax esteve na delegacia onde conversou com o delegado Neuton Gomes de Abreu, coordenador do Ciosp do Pacoval e presidente do inquérito policial, que explicou ao Ministério Público as diligências investigativas em andamento. Em seguida, os dois foram à Politec para acompanhar o trabalho pericial.

A agenda finalizou no prédio da Companhia de Patrulhamento Tático com Apoio de Motocicleta da PM (Patamo/PM), onde participaram de ações de campo, como a inspeção detalhada de motocicletas envolvidas na cena da ocorrência, etapa considerada fundamental para o esclarecimento dos fatos. O promotor informou que a PM está colaborando amplamente com as investigações.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

Contato: asscom@mpap.mp.br

Curtir isso: Curtir Carregando...