Maio Amarelo: campanha orienta sociedade para segurança no trânsito do Amapá; confira programação

Atividades percorrem os municípios para promover a educação no trânsito.

Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, o Governo do Estado realiza atividades da campanha Maio Amarelo no Amapá. Coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP), a campanha de 2025 tem o objetivo de integrar os órgãos de trânsito e a sociedade civil para promover a segurança viária e a preservação da vida no trânsito.

A programação reforça o compromisso da atual gestão em promover a segurança viária por meio da educação e da participação social, envolvendo escolas, motoristas, pedestres e a sociedade em geral.

Ações

No próximo sábado, 17, acontece uma solenidade com a presença de autoridades convidadas e órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, seguida de uma grande blitz educativa no Píer do Santa Inês em Macapá.

Com uma programação regionalizada para os 16 municípios, o Maio Amarelo teve seu início em Laranjal e Vitória do Jari, com palestras nas escolas Mineko Hayashida, Munguba do Jari e Vanda Cabete, e atualmente percorre Santana, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio.

Nas próximas semanas, o trabalho estará presente em Cutias, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque.

As atividades são desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito (EPT), que promove a educação no trânsito no Amapá e a Operação Lei Seca, que coordena as atividades de fiscalização de condutores, com foco no combate à alcoolemia.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 16

Palestra na Escola Estadual Profª Lucimar Amoras Del Castillo

Hora: 10h

Local: Avenida Profª Cora de Carvalho, nº 2849, bairro Santa Rita



Sábado, 17

Abertura das atividades do Maio Amarelo em Macapá

Hora: 17h

Local: Píer do Santa Inês



20 a 24 de maio, em Oiapoque

Abordagem aos taxistas e mototaxistas

Ação de aniversário da cidade



26 a 30 de maio, em Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Calçoene

Abordagens a taxistas e mototaxistas

Foto de capa: Fabiano Menezes/Detran

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...