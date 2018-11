Aluna do município traz duas medalhas de ouro para Macapá

Acontecendo desde segunda-feira, 19, em São Paulo, os Jogos Paralímpicos Escolares 2018 contaram com representações amapaenses de peso que trouxeram medalhas de ouro para o estado. Claudiane da Silva Melo, 18 anos, aluna da Escola Municipal Profª. Neusona foi para São Paulo disputar nas modalidades 100m e 400m rasos e não decepcionou, em ambas categorias foi medalha de ouro.

Claudiane frequenta a 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e faz parte dos 184 alunos que também desenvolvem atividades de cunho esportivo dentro da unidade escolar. A adolescente possui necessidades especiais físicas e intelectual. “Este mês, tivemos a primeira edição dos Jogos Internos da EJA na escola, que contou com a participação dos nossos alunos. Esse tipo de atividade desenvolvido com os estudantes desse segmento é essencial para manter o ambiente escolar atrativo para eles. Nós, como escola, sempre procuramos auxiliar no possível para que esses alunos se sintam parte importante do processo educacional e pedagógico”, explicou Vera Favacho.

“Para mim, os jogos são importantes porque, com eles, eu não preciso me esconder da realidade, muitas coisas boas aconteceram na minha vida e isso mudou ela”, contou Claudiane Melo. O professor Robson Nobre, que também auxilia nos treinos dos estudantes da EJA patrocinou a estudante com a compra do uniforme com o qual ela competiu. Marlon Gomes, professor e treinador de Claudiane, acompanhou a aluna na competição e reforçou o compromisso com o esporte. Ele faz o acompanhamento de paratletas no estado. “Este ano ela surpreendeu a gente. Se ela continuar no esporte e aumentar a participação, o rendimento dela será muito grande. Em 2019, se ela participar, pode ficar entre uma das três melhores do Brasil”, comentou o professor com orgulho.

A viagem da estudante é resultado de parceria entre a Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) e a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). Ao todo, são 17 paratletas amapaenses que também conquistaram medalhas nas demais categorias. A comitiva amapaense volta ao estado no dia 24 de novembro.

