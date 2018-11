Novembro Azul: município prepara dia D para atendimento aos homens

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. E para sensibilizar a população masculina, é que novembro foi instituído como o mês mundial de combate a esse tipo de câncer. Por isso, desde o início do mês, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza diversas ações preventivas em todas as Unidades Básicas de Saúde.

Para alcançar o maior número de participantes, a Semsa fará neste sábado, 24, o dia D da campanha, onde oito unidades de saúde (Álvaro Correa, Congós, Hilda Iléia, Novo Horizonte, Raimundo Hozanan, São Pedro, Pedro Barros e Marabaixo) oferecerão consultas médicas e coleta de PSA em livre demanda para homens. “O PSA é o exame que detecta alterações na próstata. Quando detectado precocemente, as chances de cura são maiores. E a finalidade dessa programação em um sábado é justamente conseguir rastrear novos casos, além de alertar aos homens sobre os riscos da doença”, disse a coordenadora de Saúde do Homem, Riza Lima.

Além das consultas e do exame, as unidades também estarão oferecendo vacinas, avaliações nutricionais, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, aferição de pressão arterial, exames de glicemia e palestras educativas. “Bons hábitos são cruciais na prevenção de doenças, inclusive do câncer de próstata. Quando falamos em prevenção é necessário destacarmos que algumas medidas preventivas, como prática de atividades físicas e uma alimentação equilibrada, são essenciais”, destaca Riza.

No Brasil, o câncer de próstata é o 2º mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma), segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Confira os locais que receberão a programação:

UBS Álvaro Correa – Av. Armando Tupã, 110, São Lazaro

UBS Congós – Rua Benedito Lino do Carmo, 340, Congós

UBS Hilda Iléia – Rodovia AP 070, s/n, Curiaú

UBS Novo Horizonte – Av. Álvaro Corrêa Barbosa, 2246, Novo Horizonte

UBS Raimundo Hozanan – Rua Hildemar Maia, 3710, Muca

UBS São Pedro – Rua Jovino Dinoá, 158, Beirol

UBS Pedro Barros – Av. Passagem Dona Marcia, 445, Fazendinha

UBS Marabaixo – Rua 04, s/n, Marabaixo II

Jamile Moreira