Cursos de Tecnólogo e Bacharelado têm em comum o fato de serem graduações

Os cursos de bacharelado ou tecnólogo têm em comum o fato de serem graduações de nível superior e podem ser oferecidos por universidades públicas e privadas. E assim, interessados em ser um graduando em uma das duas modalidades se faz necessário ter concluído o ensino médio e submeter-se ao processo seletivo da instituição pretendida.

Atualmente, o ingresso pode ser feito pelo vestibular tradicional ou pelo desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que permite que alunos tenham acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e também ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, muitos estudantes vêm recorrendo ao programa de bolsas de estudo Educa Mais Brasil, que oferece descontos na mensalidade de até 70% em cursos de graduação.

Mesmo havendo semelhanças entre os cursos de bacharelado e tecnológico é bom lembrar que essas graduações são bem diferentes. É muito importante conhece-las para, então, escolher qual é a melhor opção para sua carreira, de acordo com a necessidade específica.

Diferenças entre graduações: tecnólogo ou bacharelado?

Tanto o curso superior tecnológico como bacharelado são diplomas de nível superior. Os cursos estão disponíveis em universidades públicas e privadas e ambas precisam ser reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para que o diploma tenha validade. Conheça as principais diferenças entre essas graduações.

Diploma:

– O curso de bacharelado confere o grau de bacharel, que se torna obrigatório para quem, necessariamente, vai exercer a profissão, como por exemplo médicos e advogados. Já o curso superior de tecnologia confere o grau para tecnólogo, que é uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas que visa atender as demandas dos setores produtivos.

Duração:

– Há diferença na duração de ambos os cursos. O curso em bacharelado pode durar entre 3 a 6 anos. Já o curso de tecnólogo pode durar entre 2 a 3 anos. Ou seja, é preciso ficar atento a esses fatores. Pessoas que preferem entrar mais rápido no mercado de trabalho tendem a optar por graduação tecnológica.

Curso:

O curso de bacharelado é uma formação mais generalista, enquanto o de tecnólogo tem disciplinas mais práticas e direcionadas às necessidades do mercado de trabalho.

