Warm up da festa Maomoon acontece na próxima terça com 4 DJs se apresentando às margens do Rio Negro

O horário do por do sol na próxima terça-feira, dia 28, a partir das 17h, será ainda mais especial com a realização do warm up da festa Maomoon, que terá quatro DJs agitando o Unbá Sushi, restaurante que fica às margens do Rio Negro, na Ponta Negra.

O evento será uma prévia do que acontecerá na festa Maomoon e terá como atrações os DJs Fractal Mood, Gil Riquerme, G / O e o paulistano Roque Castro. Juntos, eles farão um set especial para contemplar o por do sol e a linda vista que o local proporciona para o Rio Negro.

Além disso, nesse dia também acontecerá o lançamento do single Apollo Disco do DJ Roque Castro, que une o melhor da house music, techno e hits autorais.

“O Warm Up da festa Maomoon será uma prévia do que estamos organizando para o festival, que acontecerá no réveillon. Terá uma energia incrível e única, que só um evento em frente ao Rio Negro pode proporcionar, ainda mais na hora do por do sol. É uma festa para as pessoas já irem entrando no clima do festival”, disse o promoter do evento, Junior Vicente.

Os ingressos antecipados estão à venda, ao valor de R$ 40, por meio do telefone (92) 99478-4950. No dia do evento, o valor do ingresso será R$ 60, com venda na bilheteria do local. O Warm Up seguirá todos os protocolos de prevenção contra Covid-19, com exigência da carteira de vacinação e redução de público no local.

Sobre o Maomoon

O Maomoon Réveillon Amazônico terá quatro dias de festas e mais de 35 atrações nacionais e internacionais, começando no dia 30 de dezembro com um evento em um barco navegando pelo Rio Negro, depois segue no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro com um réveillon no hotel Tiwa Amazonas Eco Resort, localizado no município de Iranduba, a aproximadamente 30 minutos da capital amazonense. E finaliza com a realização de uma festa no Flutuante Abaré, localizado no Tarumã, no dia 3 de janeiro.

Os ingressos para cada dia podem ser adquiridos separadamente ou em pacotes com preços especiais pela plataforma Sympla (https://bit.ly/maomoonfestival).

