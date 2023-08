Serasa lança Score versão 3.0 que permite que brasileiros conectem suas informações bancárias para compor o cálculo do Score

Uma das principais transformações no mercado de crédito do país acaba de ser anunciada pela Serasa, ao disponibilizar a versão 3.0 do Score. O novo modelo dá maior autonomia aos brasileiros, permitindo que eles compartilhem os dados bancários e ajudem na construção de sua própria pontuação de Score.

O novo modelo permite que os brasileiros participem de forma ativa na construção do seu Serasa Score, possibilitando que dados de contas bancárias sejam incluídos na análise do perfil de cada consumidor e seja gerado um resultado mais preciso e personalizado na pontuação. Isso pode contribuir de forma efetiva para uma melhor avaliação pelas empresas no momento de conceder crédito.

A conexão bancária, principal mudança da nova versão, permite uma análise mais real e assertiva de todas as transações financeiras, como o saldo disponível, os investimentos do correntista e seu histórico de cheque especial. São informações valiosas, principalmente para pessoas com pouco histórico de crédito ou financeiro, que podem contribuir de forma significativa e ser um grande alavancador no resultado da pontuação.

Ao optar pela versão 3.0, o próprio consumidor decide se quer estabelecer uma relação mais direta e estreita com a Serasa, deixando seu indicador Score mais personalizado e fiel à sua realidade.

Versão 3.0 sobe ou mantém atual pontuação?

Entre as informações levadas em consideração para o novo cálculo estão o extrato da conta corrente, o salário e a renda, histórico e limite do cartão de crédito, financiamentos e outros serviços contratados. A versão 3.0 do Score traz o benefício de melhorar ou pelo menos manter a pontuação do consumidor.

Entretanto, vale lembrar que, a depender da gestão financeira do consumidor, a pontuação poderá oscilar ao longo do tempo, mesmo após a conexão feita – o que pode fazer com que o Serasa Score venha a reduzir os pontos que aumentaram, caso o comportamento financeiro altere.

“Ao autorizar a funcionalidade de Conexão Bancária, a Serasa passa a conhecer melhor o comportamento financeiro do correntista”, explica Amanda Castro, gerente do Serasa Score. “Dessa forma, é possível realizar uma avaliação mais precisa da saúde financeira de cada consumidor, o que poderá impactar positivamente na pontuação do Score”.

De acordo com Amanda, o Score versão 3.0 ainda se transforma no maior aliado do consumidor que está em busca de crédito, já que entre aqueles consumidores que tiveram acréscimo na sua pontuação, a média de ganho foi de 94 pontos. “Os dados da conexão se somam a outras informações da Serasa para calcular as variáveis que resultam na pontuação final. É possível, portanto, manter ou aumentar os pontos, reforçando a importância de adotar bons hábitos financeiros no dia a dia”, explica Amanda.

A versão 3.0 pode ser um grande diferencial, principalmente para brasileiros que estão iniciando sua jornada financeira, os jovens, por exemplo, ou para pessoas que são ótimas pagadoras, mas com pouco uso de crédito, como o caso de quem usa dinheiro para pagamento ou nunca contratou um serviço de crédito.

“O Score é construído a partir de informações emitidas pelo mercado sobre determinada pessoa. Se o consumidor está iniciando sua vida financeira ou não tem histórico de crédito, a pontuação pode não refletir exatamente sua realidade. Ao possibilitar a conexão bancária, permitimos que o brasileiro forneça diretamente informações que podem melhorar sua pontuação e facilitar o acesso a crédito”, explica Amanda Castro.

Todos os brasileiros já podem acessar a nova versão?

A partir de agosto, consumidores de todo o Brasil poderão autorizar a conexão bancária na versão 3.0 do Serasa Score. Disponível no site da Serasa, a atualização não requer o pagamento de qualquer tarifa para realizar a conexão com as instituições parceiras – até o momento, as empresas que estão disponíveis são: Nubank, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Sicoob e Bradesco (confira a lista completa no site).

A disponibilidade com outras instituições já está em desenvolvimento pela empresa, que tem como objetivo ampliar o número de parceiros nos próximos meses. “Estamos trabalhando para, em breve, oferecer novas possibilidades de conexões e garantir que todos possam incluir essas informações no cálculo do Score”, aponta a gerente da Serasa.

É seguro realizar a Conexão Bancária?

Todos os dados concedidos a partir da conexão bancária estarão protegidos pelas medidas de proteção e segurança da informação da Serasa. “Levamos em conta todos os padrões mais rígidos de segurança internacional”, afirma a gerente do Serasa Score.

A Serasa reforça, ainda, que a funcionalidade não permite qualquer tipo de operação nas contas bancárias conectadas e que nunca solicita senhas e outras informações utilizadas para fazer transações e/ou movimentações financeiras. Amanda ainda reforça algumas dicas fundamentais para evitar golpes e fraudes: “Fique atento e desconsidere mensagens suspeitas ou solicitações de dados por terceiros, principalmente no ambiente digital”.

O que é o Serasa Score?

Um dos principais termômetros de saúde financeira dos brasileiros, com pontuação que vai de 0 a 1.000, o Serasa Score indica para o mercado quais as probabilidades de o consumidor pagar as suas contas em dia. O indicador traduz com fidelidade o histórico do comportamento financeiro de quem busca crédito no mercado.

Os critérios considerados para o cálculo são divididos em grupos, e cada categoria tem determinado peso para influenciar nos pontos do Serasa Score. “A pontuação considera informações positivas e negativas do consumidor”, explica Amanda. “Dívidas em atraso, por exemplo, reduzem a pontuação, mas manter um bom histórico de pagamentos aumenta o Score. A conexão bancária pode fortalecer esse ponto”.

Para facilitar o entendimento do consumidor, a Serasa disponibiliza faixas para categorizar a pontuação: um Score na faixa Muito Bom situa-se entre 701 e 1.000 pontos, mostrando a alta probabilidade de o usuário honrar com seus compromissos de crédito. Entre 501 e 700, a pontuação é considerada Boa. A faixa de 301 e 500 fica na classificação Regular, sendo que a de 0 a 300 é considerada uma pontuação Baixa.

Vale destacar que manter os dados atualizados na Serasa também pode ajudar a aumentar a sua pontuação: quanto mais as empresas conhecem sobre o consumidor, maiores podem ser as chances de oferecerem crédito.

Para saber mais, acesse o site: https://www.serasa.com.br/score/

Como fazer a Conexão Bancária? Confira o passo a passo:

1º Passo – Acesse o site:

Acesse o site www.serasa.com.br, digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a opção “Conectar seus dados bancários”:

Ao clicar no botão, confira as instituições disponíveis e escolha a conta desejada para realizar a conexão. O consumidor poderá conectar quantas instituições quiser entre as opções disponibilizadas até o momento.

3º Passo – Preencha os dados da conta:

Insira as informações solicitadas para a conexão, preenchendo a agência, conta com dígito e a mesma senha do aplicativo do banco. Confira se os dados estão corretos e, após ler os termos de consentimento, clique as caixinhas para autorizar. Em seguida, clique em “Conectar”.

4º Passo – Veja os detalhes e entenda seu Serasa Score:

Pronto! Neste passo, a conta escolhida já está conectada ao cálculo do seu Serasa Score. Confira sua pontuação e as dicas para manter e ou aumentar os pontos. Ao clicar em “Continuar”, você poderá ver todos os detalhes da conexão e, caso tenha interesse em realizar outras conexões, selecione o botão “Conectar outras contas” para repetir a operação.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais. Para mais informações, baixe o aplicativo da Serasa ou acesse: www.serasa.com.br.

