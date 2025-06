Estão abertas as inscrições para participação de artesãos maior feira do segmento na América Latina

Prazo para a 25ª Fenearte, que ocorre em Recife (PE), vai até 17 de junho de forma presencial e on-line para o preenchimento de 8 vagas.

O Governo do Estado lançou edital de chamamento público para a participação de artesãos sediados no Amapá na 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte). O evento é considerado o maior do segmento na América Latina e acontece de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife (PE). O edital segue as normais estabelecidas pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB).

São oito vagas para artesãos individuais, mestres artesãos e entidades representativas (associações, cooperativa ou grupo produtivo) do artesanato. O prazo vai até 17 de junho, no formato presencial e online. A inscrição presencial acontece na Casa do Artesão, na Rua Azarias da Costa Neto, no Centro de Macapá, de segunda-feira a sábado, de 9h às 17h. Na forma on-line, toda a documentação exigida no edital deve ser encaminhada via e-mail artesanato@sete.ao.gov.br, até às 00h59 de 17 de junho.

“É sempre bom reforçar que os artesãos interessados em concorrer às vagas para a Fenearte 2025 devem se atentar ao edital. É uma informação importante e que vai facilitar muito na hora de preencher os formulários, anexar os documentos necessários e encaminhar por e-mail ou entregar presencialmente na Casa do Artesão”, observou Ezequias Costa, coordenador Estadual do Artesanato.

Pelo edital, a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) fica responsável pelo transporte das peças de Macapá até o local da feira e o retorno do material que não for comercializado, a identificação visual dos artesãos, apoio na organização do estande e aplicação de pesquisa de faturamento. Já os artesãos selecionados devem arcar com despesas de passagens, translado, hospedagem, alimentação e embalagem para o armazenamento e vendas das peças em exposição.

Esse é o segundo grande evento em 2025 que os artesãos amapaenses participam em nível nacional. O segmento também expôs e comercializou na 19ª edição do Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que aconteceu de 21 a 25 de maio, em São Paulo (SP). O estande do Amapá movimentou cerca de R$ 270 mil em vendas diretas e por encomendas.

“A meta do Governo do Estado é repetir na 25ª Fenearte, o mesmo sucesso de vendas e fechamento de negócios ocorridos no 19º Salão do Artesanato. E mais uma vez estamos dando todo o suporte necessário para que nossos profissionais da arte possam expor suas peças artesanais ao Brasil e ao mundo”, finalizou Marcelino Flexa, secretário do Trabalho e Empreendedorismo.

Agência de Notícias do Amapá

