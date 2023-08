Workshop promove capacitação gratuita no setor do turismo, nesta quarta-feira (2)

Evento capacita gestores, empreendedores e profissionais do setor para impulsionar a competitividade e qualificar destinos turísticos para o mercado internacional

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas empresas no Amapá (Sebrae) promove o Workshop Guia para a Competividade e Promoção Internacional do Turismo. O objetivo é orientar gestores, empreendedores e profissionais, e contribuir para que os destinos turísticos brasileiros se tornem mais competitivos e qualificar experiências para o turismo internacional. O evento acontece na Sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, nesta quarta (2), das 14h às 18h.

“A capacitação pretende orientar gestores, empreendedores e profissionais do setor, sobre tendências e demandas do turismo internacional. A partir de casos inspiradores e de boas práticas nacionais e internacionais, nivelar conhecimentos sobre estratégias de reposicionamento da imagem do Brasil.”, disse a gestora do Projeto Rotas Turísticas no Meio do Mundo, Francinne Bacelar.

A capacitação é dividida em 2 módulos; Módulo I – Guia para a competitividade e promoção internacional; Módulo II – Acesso aos mercados internacionais.

O Projeto Rotas Turísticas do Meio do Mundo é uma iniciativa do Sebrae no Amapá, destinado aos empreendimentos ligados à Cadeia do Turismo (meios de hospedagem, agência de viagem, guia de turismo, transporte e projetos com trilhas, passeios fluviais, entre outros) de Macapá, Santana e Mazagão.

O projeto contribui para o desenvolvimento dos pequenos negócios turísticos, fortalecimento das governanças, bem como a competitividade e a sustentabilidade das empresas atendidas, formatando roteiros/produtos turísticos inovadores e sustentáveis.

O Workshop Guia para a Competividade e Promoção Internacional do Turismo é realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e a Secretaria de Estado do Turismo do Amapá (Setur).

A coordenação do Workshop Guia para a Competividade e Promoção Internacional do Turismo é da gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont e pela gestora do Projeto Rotas Turísticas no Meio do Mundo, Francinne Bacelar.

As inscrições gratuitas para o Workshop Guia para a Competividade e Promoção Internacional do Turismo podem ser feitas pelo link – https://bit.ly/conexao-ap.

Data: 2.8.2023 – Quarta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Hora: 14h – 14h30 | Credenciamento

Hora: 14h30 – 14h40 | Pronunciamentos

Hora: 14h40 – 14h50 | Apresentações e roadmap a ser seguido

Hora: 14h50 – 15h05 | Dinâmica

Hora: 15h05 – 15h20 | Apresentação da Embratur: alinhamento sobre missão, visão e estratégia da Embratur para a promoção do turismo internacional

Hora: 15h20 – 15h30 | Painel “Diretrizes para a promoção e competitividade internacional dos destinos turísticos brasileiros”

Definição de tendências e pilares de competitividade para qualificar a promoção internacional dos destinos turísticos brasileiros

Metodologia: estudo de casos aplicados e inspiracionais para os seguintes pilares estratégicos

Hora: 15h30 – 15h50 | Intervalo – coffebreack

Hora: 15h50 – 16h30 | Painel ‘Acesso aos mercados internacionais prioritários’.

-Estratégias de promoção internacional e fomento a negócios, com base em mercados prioritários e pilares estratégicos

-Metodologia: apresentação de ferramentas da Embratur para promoção, marketing e apoio à comercialização dos destinos brasileiros nos mercados prioritários

Hora: 16h30 – 16h30 | Dinâmica mão-na-massa: atividade em grupo

-Transformando produtos em experiências turísticas memoráveis e negócios preparados para competir no mercado internacional

-Metodologia: resolução de desafio em grupo sobre comercialização de experiências de turismo no mercado internacional

Hora: 16h30 – 17h | Perguntas & Respostas/Feedback gamificado

Hora: 17h – 18h | Encerramento.

