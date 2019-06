Evento SESI SENAI com Você abre inscrições para oficinas de culinária

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá estão com inscrições abertas para três oficinas gratuitas que ensinarão a preparar alimentos regionais. A atividade vai acontecer durante o evento SESI SENAI Gourmet, que será realizado sábado, 29, das 17h às 21h, no entorno da Fortaleza de São José de Macapá. Os interessados deverão se inscrever no site: www.ap.senai.br ou www.ap.sesi.org.br.

As receitas exclusivas serão desenvolvidas pelos profissionais do SESI e do SENAI, Everaldo Terceiro e Kat Kalissa. O cronograma da programação prevê as oficinas de Massa de jambú com molho de tucupi e camarão regional, das 17h às 18h; Bolinho de piracuí e de maniçoba com três tipos de molhos, das 19h30 às 20h30; e também poderão aprender a fazer cupcake de casca de abóbora, coco com cobertura de chantilly e leite ninho com coco queimado das 20h às 21h.

Após as oficinas serão montados espaços para degustação de quitutes e petiscos. A ação acontece com a participação dos parceiros: Ananda Açaí, Restaurante Sagrada Família, Frut Mix, Nutri Central, Empório Semente do Bem, Vó Katia, Chopp da Vovó, Nutriday, Chef Katia Oliveira, Restaurante Shekinah, Casa Café, Akmos e Sambazon.

SESI SENAI com Você

No período de 27 a 30 de junho, o SESI e o SENAI promoverão uma vasta programação no entorno da Fortaleza de São José de Macapá. A ação denominada SESI SENAI com Você! tem o objetivo de difundir iniciativas que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do estado. As atividades serão realizadas com o apoio de instituições públicas e privadas, profissionais liberais e voluntários.

Serviço:

SESI SENAI Gourmet

Data: 29/06/2019 (sábado)

Horário: 17h às 21h