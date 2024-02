Governo do Amapá faz seletiva para equipes de basquete e futebol que irão representar o Brasil no Mundial Escolar da China

A competição internacional estudantil acontece nos meses de maio e junho nas cidades de Dalian e Macao.

O Governo do Amapá inicia nesta quinta-feira, 22, a seletiva para composição das seleções de basquete e futebol masculino do Amapá que irão representar o Brasil no Mundial Escolar 2024, que será disputado, em duas etapas, nos meses de maio e junho, nas cidades de Dalian e Macao, na China.

A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), responsável pela seletiva, junto com a Federação Amapaense do Desporto Escolar (Fade) e a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), montaram uma equipe técnica formada por professores, treinadores, fisioterapeutas, árbitros e comissão operacional, para fazer a seleção, nos municípios, dentro dos critérios internacionais estabelecidos pela organizadora do evento.

A Federação Internacional de Esporte Escolar (ISF), reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional desde 1995, é a instituição responsável pelas competições internacionais, atuando no incentivo à educação através do esporte, com crianças de 13 a 18 anos.

Participação dos alunos/atletas

Os alunos/atletas nascidos nos anos 2006 a 2008, com faixa etária de 16 a 18 anos, regularmente matriculados na rede de ensino do estado, seja ela, pública ou privada podem participar da seletiva que será realizada nos municípios sedes, até o dia 3 de março, com inscrição junto a comissão organizadora de cada sede.

Modalidades em Macapá

A seletiva do basquete em Macapá será, nesta quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23, às 15h30, na quadra da Escola Estadual Antônio João, localizada na avenida FAB, no bairro Santa Rita. A seleção será definida através da avaliação da prática do jogo, domínio de bola, coletividade e condicionamento físico.

Já a seletiva do futebol será realizada no sábado, 24, às 7h30, e no domingo, 25, às 16h, na Praça Nossa Senhora da Conceição no bairro do Trem, em Macapá. A metodologia utilizada para avaliação dos alunos será a observação da técnica, agilidade, visão de jogo, habilidade, passe, liderança, determinação e condicionamento físico.

“Este evento visa identificar e desenvolver talentos no futebol e no basquete. Representa uma oportunidade única para fortalecer o desporto escolar nos municípios e busca garantir oportunidade aos alunos de todo o estado”, destaca o professor e presidente da Fade, Armindo Rogério.



Representação amapaense

Esta não é a primeira vez que os atletas do Amapá representam o Brasil na competição internacional. Em 2016, a seleção amapaense estudantil de futebol defendeu o país no Mundial do Catar. Em 2022, na França, a modalidade foi o Wrestling. Em 2023 a modalidade foi o taekwondo, no México, e em 2023, wrestling, natação e karatê no Mundial realizado no Brasil.

“A realização da seletiva contribui para fortalecer o trabalho que a Sedel desempenha no desporto escolar em nosso estado. Queremos que nossos jovens tenham orgulho de representar o Amapá em competições regionais, nacionais e internacionais e que possam ser reconhecidos, não só como atletas talentosos, mas como cidadãos exemplares”, ressaltou o secretário, Rudney Nunes.

Programação nos municípios

Data 22 a 25 de fevereiro

Sede: Macapá

Municípios: Macapá, Santana e Mazagão

Sede: Oiapoque

Sede: Oiapoque Dia 28 de fevereiro

Sede: Amapá

Municípios: Amapá, Calçoene e Pracuúba

Sede: Ferreira Gomes

Municípios: Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Porto Grande

Sede: Pedra Branca do Amapari

Municípios: Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio

Sede: São Joaquim do Pacuí, distrito de Macapá

Municípios: Itaubal, Cutias e Região

Sede: Laranjal do Jari

Municípios: Laranjal do Jari e Vitória do Jari



