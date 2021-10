CTMac e órgãos de segurança montam força-tarefa para implantação de novo sistema binário em Macapá

Parceria vai garantir mais segurança para os cidadãos durante o processo de transição no fluxo das vias. A conversão de sentidos acontece no sábado (30), às 14h.

Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, a Prefeitura de Macapá montou uma força-tarefa de segurança para garantir a fluidez do trânsito de forma segura no sábado (30), a partir da mudança do sistema de fluxo de veículos nas avenidas Padre Júlio e Cora de Carvalho. O encontro entre representantes dos órgãos aconteceu nesta terça-feira (26).

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) alinhou com representantes da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM), Lei Seca, Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual da Polícia Militar (BPRE/PM) e Secretaria de Estado de Transporte (Setrap) o esquema de trabalho para a implantação do sistema binário.

A partir do alinhamento de frentes de trabalho é possível assegurar um melhor fluxo no tráfego de veículos, diminuindo riscos de acidentes e facilitando a conscientização sobre os novos sentidos das vias. Além disso, os órgãos de segurança estarão empenhados em auxiliar os agentes de trânsito e atuando no patrulhamento e organização das demandas da mudança.

O diretor-presidente da CTMac, Marcílio Dantas, explica que no sábado os órgãos de segurança estarão focados na mudança das vias, realizando barreiras em pontos estratégicos, orientando e ajudando a população em geral.

Sistema Binário

A avenida Padre Júlio será sentido Oeste/Leste (da Rod. Duca Serra à Rua São José) e avenida Cora de Carvalho sentido Leste/Oeste (da São José à Duca Serra).

Para manter a população informada sobre o sistema binário, a CTMac tem realizado campanhas educativas em emissoras de TVs, rádios e redes sociais, além da distribuição de folders em toda a capital. Em caso de dúvidas e sugestões a companhia disponibiliza para a população o número (96)98100-0799.

Cristiane Mareco

Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá

