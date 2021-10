Delegação do Amapá chega ao Rio de Janeiro para os Jogos Escolares Brasileiros 2021

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) vão reunir mais de seis mil estudantes-atletas com idades entre 12 e 14 anos no período de 29 outubro a 5 de novembro, no Rio de Janeiro.

Oficialmente serão disputadas 17 modalidades.

Levando em conta delegados, técnicos, árbitros e pessoal de organização, o evento reúne quase sete mil pessoas.

Todas as disputas serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do evento no Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC9IeC2zxUHaQkH5SPAgtAWw

Jogos escolares brasileiro- JEBS 2021

Período 29/10 a 05/11

Local: Rio de Janeiro

Nossa delegação vai com:

20 dirigentes

40 técnicos

180 alunos atletas

Total da delegação – 240

As seletivas de esportes individuais foram executadas pela SEDEL e as coletivas e lutas foram indicadas pela FADE- Federação Amapaense do desporto escolar levando em consideração os campeões de 2019.

CBDE- Confederação Brasileira do Desporto Escolar será a organizadora do evento nacional ,onde está arcando com todas as despesas aéreas, hospedagem e alimentação.

Para mais informações como datas e horários das disputas acesse o site oficial dos jogos:https://jebs.com.br/

– Para entrevistas ou contato direto com a equipe que está no Rio de Janeiro fazer contato com nosso enviado especial Cliver Campos pelo número 96-98126-0880 .

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado