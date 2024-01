Sebrae inaugura novas instalações para atendimento ao empreendedorismo

Foram inaugurados o ‘Auditório Campos do Laguinho’ e a Sala de Eventos ‘Espaço Integração’

Os empreendedores amapaenses ganham novos espaços na sede do Sebrae no Amapá, para atendimento e a realização de eventos. Totalmente repaginados, com uma estrutura mais moderna e com muito mais conforto, a instituição inaugura o ‘Auditório Campos do Laguinho’ e a Sala de Eventos ‘Espaço Integração’.

A entrega dos dois novos ambientes marca o início das atividades do Sebrae no Amapá em 2024. Eles foram projetados para levar mais modernidade e praticidade para abrigar eventos públicos e privados.

Segundo a diretora-superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, “a modernização desses novos espaços é uma pequena parcela de um projeto maior que estamos pensando para o Sebrae, para proporcionar um ambiente mais moderno, inovador e muito mais confortável para atender nossos empreendedores e continuar recebendo os grandes eventos do estado”, afirma a diretora.

Novas Instalações

O Auditório nomeado ‘Campos do Laguinho’ é uma homenagem ao bairro que abriga a sede do Sebrae e possui acessibilidade, climatização, isolamento acústico e capacidade para receber mais de 200 pessoas. Já o ‘Espaço Integração’ é uma sala multiuso com capacidade de se adaptar a palestras e reuniões.

A programação de entrega dos ambientes, integra a primeira fase de mudanças e expansão que a atual gestão do Sebrae no Amapá promove em prol do empreendedorismo e de um Amapá melhor.

