Prefeitura apresenta protótipo para nova padronização dos táxis de Macapá

O Município de Macapá realizou nesta segunda-feira, 23, uma cerimônia em homenagem ao dia de São Cristóvão, santo protetor dos motoristas. Na ocasião, foi apresentado o protótipo para a nova padronização dos táxis de Macapá, por meio do Programa de Valorização dos Motoristas. A solenidade aconteceu na sede da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac).

“Esta é uma das festividades mais importantes no calendário, tanto civil quanto religioso. Que esse momento possa transcender a questão religiosa e chamar a gente para uma responsabilidade que todos têm com o trânsito, nossa conduta, nossos gestos. São pequenas atitudes que podem mudar essa realidade e já está mudando. Macapá foi durante 10 anos a capital que mais matou no trânsito e conseguimos mudar essa realidade. No entanto, ainda estamos longe de termos um trânsito realmente da paz, e isso depende de cada um fazer a sua parte, cada motorista, cada pedestre e cada cidadão, levantando a mão para atravessar a faixa de pedestre e respeitando as regras de trânsito”, enfatizou o prefeito Clécio Luís.

“Além de festejar a data, a proposta da celebração é valorizar a classe dos motoristas, ofertando serviços de saúde e dialogando com os taxistas, que prestam serviços diariamente à população, para que possamos definir a padronização dos veículos para melhor identificar e diferenciá-los daqueles que rodam ilegalmente pela cidade. A padronização fará com que a população identifique melhor os taxistas que estão legalizados para rodar, valorizando melhor esses trabalhadores e, certamente, gerando mais segurança e melhorando a qualidade dos serviços para os passageiros que utilizam esse transporte”, destacou o diretor-presidente da CTMac, André Lima.

Para o presidente do Sindicato dos Taxistas, Paulo Hugo, a proposta é boa e já foi aceita por boa parte dos taxistas. “Acreditamos que será boa para todos nós, será uma forma de nos mantermos identificados e saber quem realmente está legalizado. Estamos juntos com a prefeitura trabalhando nisso, para que o serviço seja feito da melhor forma possível para todos”, disse. Participaram também da solenidade o presidente da Federação dos Transportes do Amapá, Vantuiler Junior; o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Edilson Brito; e o presidente da União Beneficente dos Motoristas do Amapá, Luís Mota.

Karla Marques