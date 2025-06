Procon e Corpo de Bombeiros fiscalizam estabelecimentos que comercializam fogos de artifício

Nos dias 9 e 10 de junho, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP) inicia, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM-AP), a primeira fase da “Operação São João” em Macapá. A iniciativa busca inspecionar estabelecimentos que comercializam fogos de artifício.

Além disso, a operação acompanha a comercialização de artigos e serviços ofertados no período junino, garantindo conformidade com as leis consumeristas. Durante o mês, outros segmentos relacionados a data também serão fiscalizados.

Agência de Notícias do Amapá

