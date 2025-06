Corregedoria do MPF faz atendimento aos cidadãos do Amapá em 10 de junho

Serão recebidos elogios e reclamações sobre a atuação de membros do MPF no Amapá

A Corregedoria do Ministério Público Federal (MPF) vai disponibilizar, em 10 de junho, um canal on-line para receber sugestões, elogios, reclamações ou críticas sobre a atuação dos membros do MPF no Amapá. Os atendimentos serão realizados das 10h às 16h, pelo corregedor-auxiliar. Os interessados devem agendar a reunião até as 18h do dia 9 de junho, pelo e-mail prr1-correg@mpf.mp.br.

O atendimento ao público faz parte da programação da correição ordinária realizada anualmente em todas as unidades do MPF espalhadas pelo país. Entre os objetivos da atividade estão os de verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros do MPF no exercício de suas funções e o cumprimento de suas obrigações legais.

Mais informações sobre a correição ordinária no MPF no Amapá podem ser obtidas pelo e-mail prr1-correg@mpf.mp.br ou pelo telefone (61) 3317 4631.

