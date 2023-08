Embrapa prepara exposições para a 52ª Expofeira do Amapá

Degustação de produtos de mandioca, massagem com óleos amazônicos e aquário com camarão-da-amazônia estão entre os atrativos

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) já se prepara para participar da 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá, evento de negócios e entretenimento realizado pelo Governo do Amapá, que acontecerá de 29 de setembro a 8 de outubro de 2023, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá (AP). Integrante da comissão da Embrapa Amapá, a analista Aline Furtado esteve na reunião de alinhamento organizada pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Setec), órgão responsável pelos espaços de exposições institucionais na Expofeira 2023. “Foi uma reunião muito proveitosa. Verificamos como ficará a estrutura que vai acomodar todas as instituições expositoras, de forma que vamos nos organizar para ofertar nossos serviços nestes espaços”.

O estande terá como tema “Embrapa 50 anos: seu futuro inspira a nossa ciência”, e tem como objetivo proporcionar ao visitante atividades interativas vinculadas às pesquisas realizadas para atender as demandas do Amapá e Estuário Amazônico. De acordo com Aline Furtado, a Embrapa vive uma grande expectativa com o retorno da Expofeira. “É o maior evento deste gênero no estado. Uma oportunidade valiosa para mostrar aos visitantes os trabalhos da Embrapa, demonstrando tecnologias e também respondendo questões sobre os desafios. A Expofeira é importante não somente para a Embrapa, mas também para outras instituições que trabalham com inovação tecnológica para o desenvolvimento agropecuário do Amapá”.

Um total de 10 exposições estão sendo preparadas, com atrativos que vão desde degustação de produtos derivados da mandioca, mudas de café robusta amazônico, ninho artificial interativo de tracajás, massagem relaxante com óleos amazônicos (andiroba e pracaxi), equipamentos de boas práticas de processamento dos frutos de açaí, maquete do ciclo de vida da mosca-da-carambola para demonstração de novo ativo biológico para combate a esta praga, aquário com pós-larvas de camarão-da-amazônia, maquete de manejo de pastagens, distribuição de cubos para visualização da tecnologia Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

