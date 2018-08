Inscrições abertas para o Circuito Sesc de Corridas 2018

O Sistema Fecomércio Amapá por meio do Sesc dá a largada para o circuito Sesc de Corridas 2018. No dia 9 de setembro acontece em Macapá, as 6h na unidade Sesc Araxá, a primeira corrida de 5Km do circuito

O circuito Sesc de Corridas é um evento de caráter esportivo, que visa proporcionar aos praticantes de corrida, e em especial à classe comerciária, uma atividade com qualidade diferenciada, sem perder de vista os aspectos lúdicos, educativos e de integração, refletindo sobre a importância do exercício físico como forma de melhorar a qualidade de vida.

A corrida será divida nas categorias, trabalhador do comércio, público em geral, deficiente físico, empresário e acima de 60 anos de idade, ondes os três primeiros lugares das categorias citadas tanto no masculino quanto no feminino receberão troféus e medalhas e todos os participantes que concluírem a prova também recebem medalhas.

As inscrições já estão aberta e podem ser feitas pelo site www.sescamapa.com.br. Os inscritos recebem o kit contendo, camisa, sacohila, squeeze, chip e número de peito. A entrega dos kits será nos dias 5 e 6 de Setembro, no horário de 10h ás 20h na unidade Sesc Araxá.

Além da capital Macapá o circuito Sesc de corridas também vai acontecer os municípios de Oiapoque, Laranjal do Jari e Mazagão.

Valor das inscrições por categoria:

Trabalhador do Comércio: R$ 25,00

Público em geral: R$ 50,00

Empresário: R$ 40,00

Acima de 60 anos: R$ 25,00

Deficiente Físico: gratuito