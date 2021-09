Covid-19: Prefeitura de Macapá realiza repescagem para o público a partir de 12 anos neste sábado (11)

A oferta de D2 das vacinas AstraZeneca, Pfizer/Biontech será ampliada para quem está com o recebimento marcado até 25/09. A 2ª dose de Coronavac segue normalizada.

A Prefeitura de Macapá oferta neste sábado (11), a 1ª dose das vacinas contra o coronavírus para pessoas a partir dos 12 anos. As ações serão divididas para atender o público de 12 a 17 anos e de 18 anos+. Quem está com a 2ª dose de Astrazeneca, Pfizer/Biontech marcada até 25/09, poderá procurar um dos pontos de vacinação. A D2 Coronavac será aplicada em quem está na data de recebimento.

D1 para público de 12 a 17 anos

A 1ª dose para este grupo será ofertada das 9h às 15h na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Unidade Covid Santa Inês e Amapá Garden Shopping.

D1 para 18 anos+

A 1ª dose para o público de 18 anos ou mais estará disponível das 9h às 15h na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Marabaixo e Rodovia do Curiaú.

D2 de Astrazeneca e Pfizer

A 2ª dose de Astrazeneca e Pfizer será antecipada para quem está com o recebimento marcado até 25/09. O imunizante Astrazeneca será ofertado na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Marabaixo e Rodovia do Curiaú. Já a vacina Pfizer estará disponível na Unifap, Ueap, Ifap, Unidade Covid Santa Inês e Amapá Garden Shopping. As ações acontecem das 9h às 15h.

D2 de Coronavac

A aplicação da 2ª dose de Coronavac ocorrerá na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, das 9h às 15h, e é direcionada para quem está na data de recebimento.

Documentos

Para ser atendido é preciso apresentar originais e cópias de CPF, documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Para quem vai receber a D2, a carteira deve conter a indicação da 1ª dose.

