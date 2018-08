Especialista dá dicas fundamentais para ser aprovado em concursos

Adalberto Pinto, professor de técnicas de estudos, aponta erros comuns na hora de estudar e sugere revisão e prática de exercícios físicos

Sarta Alves

Ser aprovado em concurso público, além de exigir dedicação, impõe ao candidato o uso de estratégias essenciais para chegar ao momento da tão sonhada posse. Muitos concurseiros passam anos estudando e não conseguem obter nota para serem nomeados.

De acordo com Adalberto Pinto, professor de técnicas de estudos na Central de Concursos, uma boa preparação requer técnica e dedicação, o que é muito diferente de apenas passar horas e horas na frente dos livros.

A revisão, por exemplo, é uma das estratégias mais importantes no treinamento para entrar no serviço público. Além de aprender novos conteúdos, é necessário rever tudo o que já foi estudado. “Afinal, é possível evitar o esquecimento de 80% do que foi aprendido ao fazer uma revisão nas 24 horas seguintes à aula”, afirma o professor.

