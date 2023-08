Empresa abre processo seletivo de trainees exclusivamente para pessoas negras

A Yduqs quer incluir e desenvolver pessoas pretas e pardas para transformar a diversidade da liderança no ambiente corporativo

Com o objetivo de ampliar a diversidade racial em seu quadro de colaboradores, a Yduqs, uma das maiores organizações do setor de Educação do país, abre inscrições para a terceira edição do Programa Trainee 2024, exclusivo para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Serão oferecidas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados (dezembro/2019 a dezembro/2023) de qualquer região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa. Os interessados poderão fazer suas inscrições ou cadastros por meio do link: https://traineeyduqs.gupy.io/ até o dia 31 de agosto. O processo seletivo avaliará a capacidade analítica e habilidades comportamentais dos candidatos, sem a necessidade de conhecimento de Excel e inglês. Após a contratação, os trainees poderão ganhar bolsas de estudo para MBA e ser posicionados em cargos estratégicos na organização, além de um salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

O Programa Trainee Yduqs 2024 busca aperfeiçoar jovens talentos, que passarão por treinamento, integração, desenvolverão atividades nas unidades e terão a oportunidade de elaborar um projeto de alta relevância e impacto para a instituição. A ação faz parte de um grande projeto de diversidade, equidade e inclusão da companhia, tornando a empresa ainda mais plural em frentes como gênero, orientação sexual, PCD, raça, entre outras, fazendo a diferença no futuro da educação. Atualmente, a organização já conta com mais da metade de seu quadro de colaboradores ocupados por mulheres, e suas instituições de ensino instaladas pelo Brasil já têm um perfil e ações bem abrangentes.

Segundo o IBGE, quando se avalia o mercado de trabalho, somente 30% das pessoas pretas ou pardas conseguem ocupar cargos de analista ou especialista. Programas como o da Yduqs contribuem, portanto, para que esses profissionais avancem mais um degrau e ocupem cargos mais altos nas empresas.

“A diversidade é um dos pilares da Yduqs. Temos metas ambiciosas definidas, como aumentar em 3% o número de pessoas negras nas posições de docente e 5% em posições de liderança no ambiente corporativo. Ter diversidade e inclusão na estratégia da gestão ESG impacta diretamente na nossa evolução enquanto instituição comprometida com o desenvolvimento sustentável e a redução de desigualdades”, comenta Cláudia Romano, head de ESG da Yduqs.

Renata Vilela Mendonça, diretora de Gente da Yduqs, destaca a importância de iniciativas de inclusão nas grandes empresas. “A diversidade transforma e faz toda a diferença no futuro da educação e do mundo empresarial. Estamos construindo um caminho para acelerar a inclusão em nosso ambiente corporativo”, afirma. A busca agora é investir na formação de novos talentos e futuros líderes do setor de educação, para que profissionais negros, por meio do programa, tenham uma aceleração em sua carreira e tenham grandes oportunidades na organização.

De acordo com Renata Vilela Mendonça, pelo terceiro ano consecutivo, o programa será exclusivo para pessoas autodeclaradas pretas e pardas, pois aposta no talento e abre novas possibilidades para mudar a sociedade, gerando novas lideranças. As duas primeiras edições do Programa Trainee 2024 exclusivo para pessoas negras foram um sucesso e já ajudaram na configuração da companhia.

No dia 2 de Agosto, a Yduqs fará uma live especial para as pessoas candidatas em seu canal no Youtube, com mais informações sobre o processo seletivo, depoimentos dos atuais trainees da companhia e dicas exclusivas. Para participar, as pessoas interessadas devem acessar

YduqsTV (https://www.youtube.com/@YDUQSTV).

PERSONAGENS

Rodrigo Sousa Silva, 29 anos, de São Paulo, formado em Ciências Sociais (UFRJ).

“Achei o processo de seleção bem humanizado, está sendo incrível no sentido de desenvolver minhas habilidades técnicas, relacionais e gerenciais. Elas estão me preparando para ocupar os lugares que a companhia nos projeta. Espero que os próximos trainees façam o melhor, a dedicação é uma dica importante para vencer cada etapa”, recomenda Rodrigo.

Anna Christina Montanet Pimenta, 24 anos, Rio de Janeiro, formada em Relações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Na visão de Anna, o programa foi uma oportunidade única para o desenvolvimento pessoal e profissional. “Sou muito grata pela oportunidade, essa experiência foi espetacular, cresci muito em um curto espaço de tempo. A minha dica para os próximos participantes é que eles busquem dar o seu melhor em cada etapa do processo e que acreditem em seus potenciais. Independente das dificuldades que enfrentamos na vida, podemos alcançar lugares que antes não tínhamos acesso”, afirma a RP.

Serviço

Terceira edição do Programa Trainee 2024 (exclusivo para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas).

Inscrições por meio do link

https://traineeyduqs.gupy.io/ até o dia 31 de agosto.

Serão oferecidas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados (dezembro/2019 a dezembro/2023) de qualquer região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa.

Os candidatos deverão ter formação completa em qualquer curso de nível superior/graduação.

Sobre a Yduqs

A Yduqs é o maior grupo de educação superior no Brasil, presente em todo o território nacional e com mais de 1,2 milhão de alunos. É uma das organizações que mais inova e cresce no país, por meio da expansão orgânica e pelo ingresso de novas instituições e negócios ao grupo. Isso cria um ambiente interno incrivelmente dinâmico, com mais de 16 mil colaboradores, orientado à inovação, e em que as oportunidades aparecem – especialmente para aqueles que ousam pensar de forma disruptiva e que desejam deixar sua marca no mundo por meio da educação.

Com uma forte apropriação da cultura digital, e por meio do desenvolvimento de metodologias e de conteúdos que refletem os desafios e as necessidades do nosso tempo, a Yduqs oferece educação superior de qualidade para pessoas de todas as classes sociais, em todo o país, e ao longo de toda a sua vida adulta. Nossas instituições de ensino são Damásio Educacional, Estácio, Ibmec e Wyden. Também compõem nosso portfólio o IDOMED, que reúne 17 escolas de Medicina em todo o país, e as edtechs grupoQ, Hardwork Medicina e EnsineMe, nossa unidade de metodologia, conteúdo e plataformas digitais.

